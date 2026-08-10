Засега: Най-големият политически съперник на Путин е отстранен от изборите за Думата (ВИДЕО)

Руският върховен съд уважи иска на прокремълската партия "Родина" и отстрани най-голямата руска опозиционна партия "Яблоко" от изборите за Думата (долната камара на руския парламент). Изслушването продължи над 7 часа. Съдия Вячеслав Кирилов така и не прочете мотивите за решението, съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. Обвиненията към "Яблоко" бяха за нарушаване на закона за авторското право, законодателството за борба с екстремизма и изборните правила. Адвокатът на "Яблоко" Виталий Исаков също отхвърли исковете за авторски права, отбелязвайки, че някои от спорните материали са публикувани през 2012, 2017, 2018 и 2023 г. - много преди началото на настоящата предизборна кампания.
Това е първият път в съвременната руска история, в който партия, регистрирана първоначално за избори, е отстранена от бюлетината. "Яблоко" заяви, че възнамерява да обжалва решението на съда. Решението няма да влезе в сила, докато процесът по обжалване не приключи.
"Yabloko" was the only political party in Russia opposing the war, and now even they are being removed from elections. Russians even held a protest rally, they're even writing the word "peace" on the pavement. pic.twitter.com/ZECpXwGSXo— WarTranslated (@wartranslated) August 10, 2026
По-рано представител на Централната избирателна комисия на Руската федерация подкрепи позицията на "Родина", като представи документ от Росфинмониторинг за чуждестранното финансиране на "Яблоко". Съдържанието на този документ не беше разкрито публично. Представител на Руската главна прокуратура също подкрепи иска.
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Защитата на "Яблоко"
Лидерът на "Яблоко" Николай Рибаков заяви пред съда, че "Родина" на практика се опитва да накаже партията за това, че има различна политическа програма, критикува опонентите си и води кампания под лозунга "за мир и промяна". Според него ищецът дори твърди, че лозунгът по някакъв начин "унижава" хората, които гласуват за други партии.
Russia's Supreme Court removed Yabloko from the State Duma election after granting a Rodina lawsuit alleging copyright violations, unofficial social-media ad funding and "extremist" material. Security forces then arrived at the party and threatened people there, warning they had… pic.twitter.com/K77HS0ZzAp— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 10, 2026
Основателят на "Яблоко" Григорий Явлински коментира в своя канал в Телеграм решението така: "Отстраняването на партия с точно тази програма от изборите, без никакво реално основание, е саморазобличаване на политическата система. Това решение говори много за важността на нашата програма, много повече от всички официални резултати от изборите. Очевидно е, че търсенето на мир и свобода днес се оказа много по-силно, отколкото властите очакваха".
Самият Явлински преди това отказа място в избирателната листа на партията.
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"Изглежда, че Путин се страхува от изненади дори на изборите за Държавната дума, които той контролира. Той реши да не поема никакви рискове с шоуто", коментира беларуската опозиционна медия NEXTA. Привърженици на "Яблоко", събрали се пред съда, бяха разпръснати от руските служби за сигурност
🍏 Around 500 people gathered outside the Supreme Court for a hearing on a lawsuit seeking to remove Yabloko from the election— NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2026
Most of those gathered outside the court are young people. Party supporters are continuing to arrive and are chanting Yabloko’s name.
The lawsuit was… pic.twitter.com/j9jbLzNYKE