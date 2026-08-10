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Засега: Най-големият политически съперник на Путин е отстранен от изборите за Думата (ВИДЕО)

10 август 2026, 20:50 часа 1546 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Засега: Най-големият политически съперник на Путин е отстранен от изборите за Думата (ВИДЕО)

Руският върховен съд уважи иска на прокремълската партия "Родина" и отстрани най-голямата руска опозиционна партия "Яблоко" от изборите за Думата (долната камара на руския парламент). Изслушването продължи над 7 часа. Съдия Вячеслав Кирилов така и не прочете мотивите за решението, съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. Обвиненията към "Яблоко" бяха за нарушаване на закона за авторското право, законодателството за борба с екстремизма и изборните правила. Адвокатът на "Яблоко" Виталий Исаков също отхвърли исковете за авторски права, отбелязвайки, че някои от спорните материали са публикувани през 2012, 2017, 2018 и 2023 г. - много преди началото на настоящата предизборна кампания.

Това е първият път в съвременната руска история, в който партия, регистрирана първоначално за избори, е отстранена от бюлетината. "Яблоко" заяви, че възнамерява да обжалва решението на съда. Решението няма да влезе в сила, докато процесът по обжалване не приключи.

По-рано представител на Централната избирателна комисия на Руската федерация подкрепи позицията на "Родина", като представи документ от Росфинмониторинг за чуждестранното финансиране на "Яблоко". Съдържанието на този документ не беше разкрито публично. Представител на Руската главна прокуратура също подкрепи иска.

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Защитата на "Яблоко"

Лидерът на "Яблоко" Николай Рибаков заяви пред съда, че "Родина" на практика се опитва да накаже партията за това, че има различна политическа програма, критикува опонентите си и води кампания под лозунга "за мир и промяна". Според него ищецът дори твърди, че лозунгът по някакъв начин "унижава" хората, които гласуват за други партии.

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Основателят на "Яблоко" Григорий Явлински коментира в своя канал в Телеграм решението така: "Отстраняването на партия с точно тази програма от изборите, без никакво реално основание, е саморазобличаване на политическата система. Това решение говори много за важността на нашата програма, много повече от всички официални резултати от изборите. Очевидно е, че търсенето на мир и свобода днес се оказа много по-силно, отколкото властите очакваха".

Самият Явлински преди това отказа място в избирателната листа на партията.

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"Изглежда, че Путин се страхува от изненади дори на изборите за Държавната дума, които той контролира. Той реши да не поема никакви рискове с шоуто", коментира беларуската опозиционна медия NEXTA. Привърженици на "Яблоко", събрали се пред съда, бяха разпръснати от руските служби за сигурност

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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