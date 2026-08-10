Заради наплив на туристи: Майорка обявява извънредно положение, вика армията на помощ

На 12 август Майорка очаква огромен приток на туристи поради пълно слънчево затъмнение, което ще може да бъде наблюдавано от острова. Властите се опасяват от огромни задръствания, проблеми със сигурността и горски пожари, затова военните ще подпомогнат полицията от 10 до 14 август.

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Около 24 000 служители на Гражданската гвардия ще бъдат на служба в цяла Испания по време на затъмнението, като ще наблюдават пътищата и зоните за наблюдение. Пълното затъмнение също ще бъде видимо от няколко други части на Испания.

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