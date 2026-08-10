Кабинетът "Радев":

Заради наплив на туристи: Майорка обявява извънредно положение, вика армията на помощ

10 август 2026, 21:20 часа 1229 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Заради наплив на туристи: Майорка обявява извънредно положение, вика армията на помощ

На 12 август Майорка очаква огромен приток на туристи поради пълно слънчево затъмнение, което ще може да бъде наблюдавано от острова. Властите се опасяват от огромни задръствания, проблеми със сигурността и горски пожари, затова военните ще подпомогнат полицията от 10 до 14 август.

Още: Евтини и нестандартни дестинации, които да посетим през април и май (СНИМКИ)

Около 24 000 служители на Гражданската гвардия ще бъдат на служба в цяла Испания по време на затъмнението, като ще наблюдават пътищата и зоните за наблюдение. Пълното затъмнение също ще бъде видимо от няколко други части на Испания.

Още: Потопен древен мост, открит в испанска пещера, променя хронологията

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Испания Остров извънредно положение Майорка туристи Палма де Майорка
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес