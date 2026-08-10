Скритата награда за Инфантино: Готвел ли си е пост за 30 милиона долара годишно?

Нова порция разкрития увеличи напрежението около президента на ФИФА Джани Инфантино. Според информация на британския вестник The Times швейцарецът е обмислял възможността да заеме водещ пост в новото търговско дружество, чрез което трябваше да се управляват част от най-ценните активи на световната футболна централа. Твърди се, че потенциалната позиция е можела да му носи възнаграждение от около 30 милиона долара годишно. ФИФА категорично отрича информацията.

Инфантино се подготвял да стане комисар на FIFA Forward Enterprise

В основата на скандала е проваленият проект FIFA Forward Enterprise. Планът предвиждаше създаването на компания, която да управлява част от търговските права и приходите от световните първенства и останалите големи турнири на организацията. Новото дружество беше оценено на приблизително 20 милиарда долара, а идеята беше до 20% от него да бъдат предложени на външни инвеститори срещу около 4,2 милиарда. Сред потенциалните участници бяха споменавани и финансови структури, свързвани с хора от обкръжението на американския президент Доналд Тръмп.

Още: Шефът на испанския футбол разкъса Инфантино: Убива същността на футбола – времето му изтече!

Според новата информация Инфантино е можел да стане комисар на FIFA Forward Enterprise след приключването на мандата си като президент на ФИФА. Именно с тази длъжност се свързва и твърдяното годишно възнаграждение от 30 милиона долара. От световната футболна централа обаче определиха версията като невярна и отрекоха президентът да си е подготвял подобен пост.

Проектът беше изоставен след силната съпротива на УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация. Трите централи обвиниха Инфантино, че е действал еднолично, без необходимата прозрачност и без пълноценна консултация с футболната общност. Те определиха поведението му като нарушение на доверието и поискаха независимо разследване.

Още: УЕФА разтърси световния футбол: Задават се „мини мондиали“, които удрят по властта на ФИФА