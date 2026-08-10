Горан Благоев: Църквата мълчи оглушително за жестокото убийство, извършено от деца в Пловдив (ВИДЕО)

Църквата мълчи оглушително за жестокото убийство, извършено от деца в Пловдив. Това каза в предаването Студио Actualno журналистът Горан Благоев, дългогодишен водещ на предаването “Вяра и общество“ по БНТ и настоящ водещ на предаването “Памет без давност“ по телевизия Евроком: “Мисля, че сте май единствената медиа, която обръща внимание на това, както казахте, оглушително мълчание. Аз самият от няколко дни посещавам сайта на Пловдивска митрополия с надежда да чуя иначе словоохотливия митрополит Николай, който по повод и без повод взима думата. Този път обаче и сайтът на Пловдивска епархия оглушително мълчи. В интерес на истината трябва да кажем обаче, че и другото голямо изповедание, което е представено в Пловдив – католическата църква, Софийско-Провдивската католическа епархия също не е реагирала на това зловещо събитие, което се случи на 4 август, вече почти, хайде да не кажем седмица, но пет дни религиозните институции мълчат. Още: Заплахи с кастрация и опит да нарисуват свастика: Съдия Минев с ужасяващи подробности за жестокото убийство в Пловдив

Кой да говори, ако не християнските институции?

Може би сме, как да кажа, малко некоректни, за да очакваме на всяка цена религиозните институции да се произнесат, още повече, че това е наистина много зловещо криминално деяние. Но кой, ако не точно религиозните институции, и то християнските, да излязат с позиция, че това, най-малкото е несъвместимо с отношението към човека като личност и като божие творение.

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Друг е въпросът тези младежи колко са били наясно изобщо с християнските ценности, като имам предвид на базата на това, което излиза в социалните мрежи каква идеология са изповядвали. Тук разбира се църквата веднага би казала: “Ами естествено, нещата ще се случват по този начин, тъй като няма обучение по вероучение“, или предмета “Добродетели и религия“, за който Вие също напомнихте.

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Панацея ли е изучаването на “Добродетели и религия“?

Да приемем, че църквата има основание за се въведе този предмет. Да приемем, че този предмет ще бъде една панацея в българското общество. И година, две, три, след като първите поколения го изучат, ние ще бъдем едно истинско християнско добродетелно общество. Пита се в задачата обаче, 30 години минаха, църквата защо не можа, в добрия смисъл на думата, да си овладее паството? Да си привлече всички кръстени и венчани по православному българи? Още: "Георги беше скромен и стеснителен, не беше педофил": Позната на убития за "чудовищата, които обществото ни си отглежда само" Защото нека да се замислим какъв е процентът на българите, които се кръщават и венчават след 1989-а. Ами той никак не е малък.“

Защо въвеждането от държавата на предмета “Добродетели и религия“ е нож с две остриета и дали няма да породи ново разделение в обществото? И какво показва сблъсъкът между патриарх Даниил и Светия Синод и игумена на Гигинския манастир архимандрит Никанор, ще научите от видеоматериала. Още: Тийнейджърите, обвинени за убийството в Пловдив, остават в ареста