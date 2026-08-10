Кабинетът "Радев":

Демерджиев за агресията в мрежата: Държавният контрол ще бъде наложен навсякъде – без изключения и компромиси

10 август 2026, 20:52 часа 1040 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Демерджиев за агресията в мрежата: Държавният контрол ще бъде наложен навсякъде – без изключения и компромиси

Досега държавата често подценяваше мащаба на дигиталната обработка на децата ни, но този период на институционално пренебрежение приключва, написа във Фейсбук министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

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"Зверското убийство в Пловдив и позорната гавра с дете в Радомир не са просто криминални хроники. Те са крайната, кървава диагноза за състоянието на нашето общество. Това не е червена лампа, а пожар, който изпепелява моралния код на следващото поколение. Обществото ни вече не е просто застрашено – то е негова жертва", написа още министърът. Когато насилието и смъртта се превръщат в съдържание за социалните мрежи, ние вече не говорим за престъпност, а за пълна патология, добави Демерджиев.

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"През последните 20 години децата ни станаха свидетели на системна безнаказаност, в която законът се възприемаше като досадна подробност, а агресията – като най-прекият път към успеха. Знам, че темата е болезнена, но е време за брутална искреност. Държавата няма как да замени семейството, нито може да компенсира отсъствието на родителя в процеса на израстване на неговото дете", коментира Иван Демерджиев.

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Министърът написа още, че през последния месец е провел поредица от срещи с експерти по киберсигурност и анализатори на социалните мрежи, които проследяват радикализацията онлайн. Държавният контрол ще бъде наложен навсякъде – без изключения и без компромиси. Обсъдих този въпрос и с министър-председателя Румен Радев и ще направим всичко по силите си тези мерки да станат закон, добави Демерджиев.

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По-рано днес министърът каза, че Дирекция „Киберпрестъпност“ към МВР следи за всяка форма на агресия в социалните мрежи и са заловени хора с подобни на младежите от Пловдив профили.

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Пловдив социални мрежи агресия Младежки хълм Иван Демерджиев
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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