Бербатов: С Гунди и Стоичков ни обединяват талантът и мечтата! Всеки от нас играеше красив футбол

Има ли нещо, което обединява Димитър Бербатов с други две от големите легенди на българския футбол - Георги Аспарухов - Гунди и Христо Стоичков? Тримата футболисти са били номер 1 на България за своето време, а Бербатов смята, че да бъде редом до Гунди и Стоичков се дължи на няколко неща: талант, мечта, постоянство, дисциплина. И много голове и красив футбол.

Бербатов: Трябва постоянство и дисциплина, за да сбъднеш мечтите си

В интервю за Actualno.com Димитър Бербатов отбеляза личния си връх, който е Манчестър Юнайтед. Той отговори и на въпрос какво обединява с Гунди и Стоичков.

"Всеки от нас вкарваше голове и играеше красив футбол. Всеки беше с времето си... това как тъжно звучи. Но, когато погледнеш назад, винаги е хубаво да видиш, че това, което си постигнал, те изпълва с гордост. Приключенията, спомените... и ако си изпълнил целта си, животът ти ще продължи и ще крачиш още по-лесно напред", заяви Бербатов.

"В моя случай, да съм редом до Гунди и Стоичков като футболисти, които са прославяли страната ни... обединяващото нещо са талантът, мечтата, постоянство, дисциплина. Характерът го градиш по време на пътуването. Защото като паднеш, трябва да можеш да станеш", добави още той в интервюто си в "Студио Actualno".

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