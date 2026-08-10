Димитър Бербатов пред Actualno: Личният ми връх беше “Манчестър Юнайтед” (ВИДЕО)

Този спектакъл е за всеки, който желае да чуе нещо от моята история - било то като вдъхновение, било то като ситуация. Ако някой си вземе нещо от моето приключение и го сложи в своето, би било чудесно. Това заяви в ексклузивно интервю за “Студио Actualno” легендата на българския футбол Димитър Бербатов, разказвайки за своя нов авторски моноспектакъл “Бербатов: Разкодиране”.

Има си неща, които учат на дисциплина, на мъжкарство, на достойнство, това са неща, които те карат да крачиш напред, каза Бербатов. Той сподели, че няма яснота за себе си какво точно представлява постановката, но тя със сигурност е хибрид от най-важното, което е в живота му.

Опитвам се винаги да си правя план за живота, това казвам и на моите деца: какво правиш след абитуриентския си бал? Да предположим, че историята ми е успешна, как да я предам на следващите поколения? Това е зоната на мислене, в която аз влизам. Това е зона, в която аз съм решил да се усъвършенствам. Зададох си въпроса дали това мога да го направя, защото е друг вид изкуство, с което аз не съм запознат, сподели Бербатов.

Той сподели, че това е неговият начин, хибриден, който е обвързан с артистичността на театъра. Искам за всеки да има по нещо от този спектакъл, сподели легендарният футболист. Той уточни, че е постигнал това, което искал за себе си. Личният ми връх беше “Манчестър Юнайтед”, заяви Бербатов.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.