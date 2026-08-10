Най-трудната задача на Карик в Ман Юнайтед - да съживи кариерата на бившия си съотборник, вбесил феновете

Вече е официално - Маркъс Рашфорд се завръща в Манчестър Юнайтед, където ще играе под ръководството на бившия си съотборник Майкъл Карик. Рашфорд може да получи няколко минути игра, когато "червените дяволи" се изправят срещу Лийдс, а също така ще бъде на разположение за последния предсезонен мач срещу Милан, в който Рубен Аморим ще се изправи срещу бившия си работодател. Португалецът беше уволнен през януари, и то заслужено, след едва 14 месеца на треньорския пост, като отблъсна както играчите, така и феновете с твърдата си тактическа схема и странните си решения по време на мачовете.

Рашфорд се завръща на "Олд Трафорд"

Но той не сгреши във всичко. Начинът, по който Аморим се справи с Рашфорд, беше особено убедителен и даде тон за промяна в културата, от която Карик се възползва. Новият мениджър на Юнайтед трябва сега да бъде много внимателен, за да не провали тази добра работа, като даде на Рашфорд още един шанс, който той не заслужава. Нивото на англичанина в Юнайтед започна да спада през сезон 2023/24 под ръководството на Ерик тен Хаг, след като му беше предложен нов договор, който го превърна в най-високоплатения играч на клуба. Той наруши дисциплинарните правила и постепенно започна да губи доверието на феновете. Тен Хаг беше освободен от длъжност през октомври 2024 година, след като Юнайтед се срина до 14-о място в класирането на Висшата лига, а Аморим беше бързо привлечен като негов заместник. Рашфорд първоначално реагира добре на промяната, отбелязвайки три гола в първите два мача на португалеца начело на отбора, но след това показа слабо представяне.

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Аморим остави Рашфорд извън състава за голямото дерби срещу Манчестър Сити, което Юнайтед спечели с 2:1, и даде ясен знак, че нивото на отдаденост на нападателя не е на необходимото ниво. Достатъчно е да се каже, че Рашфорд не беше в настроение да се бори. Вместо това, два дни по-късно той излезе с публично изявление, че иска ново предизвикателство, като по този начин на практика настояваше за трансфер през януари. В този момент той прекъсна връзките си с голяма част от верните фенове на Юнайтед, които бяха стояли безусловно зад него след завършването му от академията през 2016 г. Рашфорд предаде доверието им в момент, когато отборът се нуждаеше най-много от него, и ще му коства доста усилия да го спечели обратно след 19 месеца извън игра.

Рашфорд загуби доверието на феновете и си тръгна

Рашфорд продължи да остава на резервната скамейка в Юнайтед до последния ден на зимния трансферен прозорец, когато финализира преминаването си под наем в Астън Вила. Той записа 10 голови участия в 17 мача, помагайки на отбора на Унай Емери да достигне 1/2-финалите на ФА Къп и 1/4-финалите в Шампионската лига. Представянето му обаче не беше постоянно и Вила отказа опцията да го изкупи напълно за 54 милиона долара. Аморим също не видя достатъчно, за да обмисли промяна на позицията си в Юнайтед. На "Олд Трафорд" бяха затънали в цикъл на неуспехи, защото липсваше чувство за сплотеност или признаци, че всички се стремят към една и съща цел. Първата и най-важна стъпка беше да се отърве от ненужните играчи, и Аморим го направи безмилостно. Тогава Рашфорд също си осигури поредния временен трансфер, този път в Барселона.

Каталунците не пожелаха да задържат Рашфорд

Футболната визия на Аморим в крайна сметка се оказа погрешна и той не успя да съчетае всичко в едно цяло. Но до пристигането на Карик в отбора вече беше възстановена истинската хармония. Ходът на Барселона за Рашфорд беше логичен. Рашфорд доказа, че си заслужава инвестицията, като отбеляза общо 28 гола и асистенции в 49 мача във всички турнири, докато Барса запази титлата в Ла Лига и спечели Суперкупата на Испания. В крайна сметка Барса не активира опцията си за изкупуване на Рашфорд за 30 млн. евро, след като неуспешно се опита да договори по-ниска цена с Юнайтед.

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Ситуацията в Юнайтед все още няма да е толкова розова, колкото Рашфорд се нуждае, за да процъфти. След тих летен трансферен прозорец остава да се види дали отборът разполага с достатъчна дълбочина в състава, за да надгради третото място във Висшата лига от миналия сезон и да се впусне в дълъг път в Шампионска лига. Разбираемо е, че Карик и ръководството на клуба обмислят повторното включване на Рашфорд, тъй като "червените дяволи" имат недостиг на играчи в лявата част на атаката и в центъра, но рискът надвишава потенциалната полза. Ако Юнайтед стартира зле и Карик попадне под натиск, историята показва, че Рашфорд ще сведе рамене, вместо да изпъчи гърди. Тогава отборът ще се сблъска с поредния нежелан страничен епизод, който може да разсее вниманието в състава и да върне клуба в изходна позиция.

Единственият начин това да проработи е Рашфорд да покаже, че се е променил. Поемането на отговорност за това, което не е било наред, и потвърждаването на ангажимента му към Юнайтед биха допринесли значително за възстановяването на нарушените отношения с феновете. Той също така трябва да остави настрана егото си и да покаже, че е готов да се потруди за общото благо. Опитът му в Барселона би трябвало да му помогне в това отношение. Може би Карик ще има повече късмет от Аморим и Тен Хаг в опитите си да спечели уважението на Рашфорд, като се има предвид отличната му кариера на "Олд Трафорд" като играч и предишните им взаимоотношения. Освен двата сезона, през които са били съотборници, треньорът на Юнайтед е работил в тясно сътрудничество с Рашфорд и като част от треньорския щаб на Солскяер и Моуриньо, така че ще знае как да извлече най-доброто от него.

Но Рашфорд не може просто да се върне, сякаш нищо не се е случило. Ако не е готов да си заслужи отново мястото, за Юнайтед ще е по-добре да се придържат към наличните си варианти. Феновете ще трябва да проявят търпение към отбора, докато се надяват на значима промяна, но тя никога няма да се осъществи, ако отново се допусне властта на играчите да се разрасне безконтролно.

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