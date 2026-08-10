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Изненадващо: Българин напуска роден гранд в посока Израел

10 август 2026, 18:24 часа 1394 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Изненадващо: Българин напуска роден гранд в посока Израел

Един от родните грандове Славия е напът да се раздели с един от основните си играчи. На 27 години, халфът на "белите" Илиян Стефанов ще напусне стадион "Александър Шаламанов" със свободен трансфер в израелския Макаби Херцлия. Отборът играе във втората дивизия на страната си, като Стефанов ще пътува за Израел в средата на седмицата, за да се присъедини към Макаби.

Илиян Стефанов ще играе в Израел

Илиян Стефанов не попадна в групата за срещата на Славия с Ботев Враца именно заради трансфера. "Белите" вече обявиха кои футболисти ще пътуват за гостуването в Северозападна България, а липсата на Стефанов беше изненадваща, като се има предвид, че той беше основна част от отбора през миналия сезон. За "белите" той записа 32 от 37 възможни мача в Първа лига и беше титуляр в 21 от тях. Халфът се отчете с 3 гола и 1 асистенция. Славия няма да получи трансферна сума за преминаването на Стефанов в Макаби Херцлия, тъй като то е било договорено предварително.

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Илиян Стефанов

Стефанов дойде в Славия през 2025 г.

Илиян Стефанов е юноша на Левски, като в началото на професионлната си кариера преминава в италианския Гоцано. След това се връща в България, като играе за Локомотив София, Берое, Левски и Славия. Той се присъедини към "белите" през лятото на 2025 г. От началото на сезона полузащинтикът записа 2 мача за Славия, в които даде 1 асистенция.

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Славия Летен трансферен прозорец Илиян Стефанов
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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