Собственикът на Локомотив София обяви точната дата за завръщането на Любо Пенев

Собственикът на Локомотив София Веселин Стоянов разкри, че от следващата седмица Любослав Пенев поема треньорския пост в отбора. Новината идва след като през декември миналата година стана ясно, че Пенев се бори с онкологично заболяване и заминава за Германия, за да проведе интензивно лечение. Той се завърна в България в началото 2026 г. и продължи лечението си в страната.

Собственикът на столичния тим обяви, че легендарният специалист поема отбора още от следващата седмица

"Няма какво да крием, от следващата седмица Любослав Пенев ще е треньор на Локомотив", каза Стоянов пред БГНЕС.

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В интервю пред испаснки медии през март Пенев сподели, че се чувства добре а подкрепа за лечението му се осигурява от България. Бившият футболист се бори за втори път с рака, след като през 1994-а година проблем в тестисите му попречи да бъде на Световото първенство в САЩ. Именно той беше от основните фактори България да се класира за Мондиала, а впоследствие “лъвовете” успяха да запишат най-големия успех във футболната ни история - четвърто място на световен турнир.

Преди да се оттгели специалистът е бил начело на Локомотив Пловдив, а преди това водеше Хебър Пазарджик. Ръководел е още ЦСКА 1948, Царско село на два пъти, на няколко пъти ЦСКА, Литекс, Ботев Пловдив, втория отбор на Валенсия.

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