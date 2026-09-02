Суперсмените на Веласкес донесоха на Левски обрат след кошмарен старт срещу Славия

Левски отложи гостуването си на Славия от петия кръг на Първа лига, след като получи това право, за да запази силите си за плейофните мачове от Шампионска лига. Срещата беше преместена за осмия кръг от родния елит, като се играе преди всички останали сблъсъци. Мачът започна кошмарно за "сините", като те направиха две принудителни смени и допуснаха първото попадение. Но през второто полувреме те стигнаха до обрат, донесен именно от последните смени на Хулио Веласкес.

Кошмарно първо полувреме за Левски

През първото полувреме Левски играеше в типичния си стил. "Сините" владееха топката през 70% от времето, като държаха съперника си под постоянно напрежение. Те отправиха цели 5 удара към вратата на Славия. От своя страна "белите" показаха добра игра в защита, като бяха достатъчно компактни и координирани, за да не допуснат попадение. Обратно на развоя на събитията, по-лошите новини бяха за лагера на Левски. Хулио Веласкес направи две принудителни промени, като в 32-рата минута Кристиан Макун замени Мехди Мубарик, а 8 минути по-късно Марко Гручи влезе на мястото на Никола Серафимов. Първата част завърши без отбелязан гол.

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Левски обърна Славия през втората част

На почивката Левски направи и третата си смяна, като Мйакон влезе на мястото на Асен Митков. Втората част започна по-добре за Славия, като домакните поведоха в резултата в 57-ата минута. Само 10 минути по-късно Хулио Веласкес извърши и последните си смени - Армстронг Око-Флекс на мястото на Давид Кусо и Хуан Переа на мястото на Алекс Сентейес. Именно те донесоха обрата на "сините", като Око-Флекс изравни резултата в 70-ата минута с красив солов гол. Переа отбеляза за 2:1 само 6 минути по-късно, след страхотно центриране на Сержиньо.

До края на срещата не паднаха повече голове, като в самия край на мача Светослав Вуцов направи важно спасяване. Левски завърши мача със 70% владение на топката и 15 отправени към вратата на Славия удари. Цели 10 от тях дойдоха през второто полувреме.

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