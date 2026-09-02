Най-важните новини за деня: 2 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 2 септември 2026 г.

БИТКАТА ЗА "ДОНДУКОВ" 2: ЕТО КОИ СА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО ЩЕ КРЪСТОСАТ ШПАГИ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВОТО (ОБЗОР)

Пъзелът с кандидат-президентските двойки за предстоящите избори за президент на 25 октомври и 1 ноември, се нарежда все повече с всеки изминал ден. До момента са номинирани 7 двойки. Actualno.com припомнмя, че съгласно Конституцията именно парламентът определя датата на президентските избори. Вотът трябва да се проведе не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на действащия държавен глава, който приключва на 22 януари 2027 година. Още: Социолог: С 99,9% вероятност ще има балотаж на президентските избори

"НЕ ДЪЛЖА НИЩО НА НИКОГО": ГЮРОВ ЗА ИЗБОРА НА ЙОТОВА ТОЙ ДА Е СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР И ЗА ФАКТОРА "ГЕРБ"

"Не дължа нищо на никого и не съм изпратен от никого, затова мога да казвам каквото мисля". Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров при въпрос дали не дължи публичния си образ днес и на факта, че сегашният президент Илияна Йотова, която ще му е конкурент в надпреварата за поста, го е избрала за служебен премиер. "Г-жа Йотова изпълни дълга си", е оценката на Гюров.

ПИСАТЕЛИ, ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, БИВШИ ПОЛИТИЦИ: КОИ ИМЕНА ВЛИЗАТ В ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗАД ГЮРОВ И КАНДЕВ?

Дългоочакваното обявяване на кандидатурите на бившия премиер Андрей Гюров и бившия главен секретар на МВР Георги Кандев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори за държавен глава на 25 октомври 2026 г. предизвика множество реакции в публичното пространство и породи последващите въпроси относно екипа, който застава зад тандема.

ПЪРВИ ЗАДАЧИ КЪМ ТАНДЕМА ГЮРОВ-КАНДЕВ: АТАНАСОВ ГИ ОЧЕРТА И СЕ ПРИЦЕЛИ В ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА ГЕРБ

"Доста време очаквахме кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. Основната задача на кандидата за президент Гюров, Георги Кандев като кандидат за вицепрезидент и неговият Инициативен комитет, е да обединят цялата проевропейска демократична общност в своя подкрепа, защото в крайна сметка този избор ще бъде решен между противопоставянето на Изтока и Запада". Това заяви депутатът от "Демократична България" генерал Атанас Атанасов пред bTV. Още: И ДСБ застава зад Андрей Гюров за кандидат-президент: Бившият премиер е на ход

НОВА АНТИ-ПЕЕВСКИ МЯРКА: РАДЕВ АНОНСИРА ЧЕТИРИ ПЪТИ ПО-ЕВТИНИ ТАКСИ ЗА ЕЛЕКТРОУРЕДИ И ТЕХНИКА (ВИДЕО)

"Намаляваме драстично продуктовите такси за електронна и електрическа техника средно четири пъти. С това преустановяваме наложената през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин - с по-високи такси за бизнеса и гражданите". Това обяви преди началото на правителственото заседание в сряда премиерът Румен Радев. По думите му това е само първата стъпка към цялостна промяна на системата на отпадъците и доближаване до средните европейски такси, а оттам и до по-ниски цени за гражданите. "Тези наши действия не означават понижаване на екологичната отговорност", подчерта още той.

ШОКИРАЩ ОТЧЕТ НА МЗ: НИТО ЕДИН ПРЕГЛЕДАН ПО СКРИНИНГОВИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Нулево изпълнение на скрининговите програми за онкологични заболявания за първото полугодие на 2026 г. За това сигнализира пулмологът и депутат от "Да, България" Александър Симидчиев.

УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОТМЕНЯТ ЗАБРАНАТА ЗА ИЗНОС НА ГОРИВА

Парламентарната Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия одобри с 19 гласа "за", нито един "против" и два "въздържал се" проект на решение за отмяна на забраната за износ на горива, въведена в края на октомври 2025 г.

КОЙ СКРИ ИСТИНАТА ЗА ЧЕРНОБИЛ? ТЕМАТА НА ДНЕВЕН РЕД В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Филмът "Чернобил - хроники за неудобната истина" представиха в предаването "Студио Actualno" експертът по ядрена безопасност Атанас Кръстанов и режисьорът на филма Калоян Николов.

"НИЩО ОПАСНО И ОСОБЕНО ИНТЕРЕСНО": ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИСИЯТА ПО ОТБРАНА ЗА ВОЕННИТЕ САМОЛЕТИ НА САЩ

"Вчера кацнаха два транспортни самолета, обявиха и по новините, че са С-130 "Херкулес" (считаните за най-големи военнотранспортни самолети в света). Мисля, че се преекспонира – трябва да ви уверя, че в това няма нищо опасно и особено интересно". Това заяви Иван Лалов, депутат от "Прогресивна България" (ПБ), председател на парламентарната комисията по отбрана, във връзка с новината, че пак американски военни самолети са кацнали на летището в София. По думите му, като каца военен самолет на гражданско летище, това не значи непременно изпълнение на бойна мисия.

"ХВАТКИТЕ НА ПУТИН" СРЕЩУ ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ЯПОНИЯ: МОРКОВ ЗА ЕС С РУСКИЯ ГАЗ (ВИДЕО)

Руският президент Владимир Путин обвини Германия, че е подхвърлила доказателства, за да набеди Москва за атаката с дрон миналия месец на летището в Лайпциг, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА.

ЕФЕКТЪТ "ЗЕЛЕНСКИ" УДАРИ РУСКИТЕ ЛЕТИЩА. СМЯНА НА ТОНА ОТ ЕК И ГЕРМАНИЯ ЗАРАДИ ЛАЙПЦИГ, В РУСИЯ БЕСНЕЯТ (ВИДЕО)

Предупреждението на украинския президент Володимир Зеленски към граждански авиационни и застрахователни компании, че е опасно да се извършват полети в руското въздушно пространство защото украинските далекобойни дронове го владеят, вече дава отражение. Конкретно – турски авиокомпании почнаха да спират полетите си до Русия, съобщава турският информационен проект Clash Report – ОЩЕ: Зеленски с предупреждение: Руското въздушно пространство на практика ще бъде затворено (ВИДЕО)

ЗЕЛЕНСКИ Е ТЕРОРИСТ, НО КРЕМЪЛ ГО ПАЗИ, ЗА ДА ИМА С КОГО ДА ПРЕГОВАРЯ: НЕЛЕПОСТИ ОТ ПУТИН (ОБЗОР - ВИДЕО)

С терористи уж не се преговаря – това е мантрата, която се налага от най-силните държави в света. Говоренето и на руския диктатор Владимир Путин заради войната в Украйна е в този смисъл – много време той обясняваше как украинският президент Володимир Зеленски заема нелегитимно поста, защото му изтекъл мандата и не били проведени нови президентски избори в Украйна. Сега обаче, на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек, столицата на Киргизстан, точно Путин заяви в прав текст, че Русия не нанася удари, с които да убие "лидерите на Украйна", защото трябвало да има с кого да се преговаря, ако има желание от другата страна нещата да бъдат решени мирно. И това след като в същото изявление Путин определи властта в Украйна като "терористи" предвид предупреждение на украинския президент Володимир Зеленски, че след като Русия с ракети и дронове е спряла гражданските полети в Украйна от вече над 4,5 години, то Украйна ще действа да стори същото.

НАПРЕД-НАЗАД: ПУТИН САМ СИ ПРОТИВОРЕЧИ КАК СЕ СПРАВЯ РУСИЯ С УКРАЙНА (ВИДЕО)

Кремъл е готов да води "конкретни" преговори за мир в Украйна, ако има нов тласък в мирния процес. Това заяви руският лидер Владимир Путин от киргизстанската столица Бишкек, където имаше среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) - прочитът е на "Ройтерс". Руският лидер обаче уточни, че "до голяма степен" преговорите сега били замразени.