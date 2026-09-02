Противник на Левски в Лига Европа спечели битката за едно от най-атрактивните имена в Европа

Левски направи много силни мачове в предваритените кръгове за квлаификации в еврпейските клубни турнири и след загуба в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионска лига, ще играе в Лига Европа. Един от съперниците на "сините" ще бъде елитният английски Съндерланд, който завърши на седмата позиция през миналата кампания във Висшата лига. Лошата новина за Левски е, че "черните котки" спечелиха лудата трансферна битка за Малик Фофана - едно от най-атрактивните крила в Европа, за когото се бореха с Кристъл Палас.

Кристъл Палас се намеси в борбата за Малик Фофана

След два страхотни сезона в Олимпик Лион, белгийското крило Малик Фофана се превърна в едно от най-атрактивните имена в Европа и привлече внимание от много клубове от топ първенствата на континента. До сутринта на 1 септември по всичко изгеждаше, че той ще се присъедини към Съндерланд, но в последния момент той сякаш промени решението си. Фофана проведе телефонен разговор с бившия си треньор в Лион Пиер Саж, който в момента води Кристъл Палас и между "орлите" и "черните котки" се разяри трансферна битка за паравата на белгиеца.

Още: Левски взима съотборник на Салах в последния момент

Фофана избра Съндерланд

Въпреки че и Съндерланд, и Кристъл Палас изпратиха частни самолети за Малик Фофана, той пътува до частна болница, където да проведе рядкосрещан съвместен между двата отбора медицински преглед. В крайна сметка белгиецът избра "черните котки", към които се присъедини срещу 31 милиона паунда. Оказва се, че решаваща е била намесата на собственика на Съндерланд Кирил Луи-Драйфус, който е говорил с Фофана, за да му припомни защо на първо място е приел офертата на Съндерланд. Левски гостува на "черните котки" в мач от основната фаза на Лига Европа на 28 януари 2027 г.

Още: Официално: Барселона представи новия си нападател - не е голямата цел