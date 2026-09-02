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Ако робот попадне в Русия, и него го избива на бой: Допамин за сряда

02 септември 2026, 22:30 часа 733 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Ако робот попадне в Русия, и него го избива на бой: Допамин за сряда

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Руската действителност явно повлиява и на роботите. В магазин в Саратов робот, който посреща клиент, тръгва директно на бой да раздава ритници, така че се налага да бъде деактивиран от персонала.

Спасеното от дрон коте: Допамин за четвъртък

 

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Робот Русия усмивка настроение Допамин усмивки добро настроение
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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