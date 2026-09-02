Ако робот попадне в Русия, и него го избива на бой: Допамин за сряда

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Руската действителност явно повлиява и на роботите. В магазин в Саратов робот, който посреща клиент, тръгва директно на бой да раздава ритници, така че се налага да бъде деактивиран от персонала.
Спасеното от дрон коте: Допамин за четвъртък
🤼 Robot Starts a Fight in a Store in Saratov— NEXTA (@nexta_tv) September 2, 2026
After a slight shove, the machine suddenly switched into “combat mode” and barely managed to calm down.
Yeah, this guy’s nerves are definitely not made of steel. pic.twitter.com/LKr62YzdNN
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