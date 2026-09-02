Мъж с инсулт е транспортиран с медицински хеликоптер от Видин до София

Мъж на 48 години с мозъчен инсулт е транспортиран с медицински хеликоптер от Видин до Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Анна“ в София. Това съобщи за БТА координаторът на въздушните линейки за област Видин и началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение във видинската болница д-р Вилхелм Елисеев.

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По думите му мъжът е приет днес в лечебното заведение. Той е офталмолог, който работи в Крайова, Румъния. След извършено изследване със скенер е установен мозъчния инсулт.

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Пациентът е консултиран и стабилизиран, след което е подготвен за транспортиране с медицински хеликоптер до столичната болница, където ще продължи лечението му, допълни д-р Елисеев.

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