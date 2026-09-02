Око-Флекс след обрата на Левски: "Славия е труден съперник, имаме манталитет за победа"

Левски стигна до впечатляващ обрат в дербито със Славия, което беше отложено от петия кръг на Първа лига по молба на "сините". Те допуснаха първото попадение в мача, но след голове на влезлите като резерви Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа си тръгнаха с трите точки от стадион "Александър Шаламанов". Око-Флекс, който изравни резултата, даде интервю след края на срещата, в което заяви, че Левски има манталитет за победа във всеки мач.

Армстронг Око-Флекс: "Изиграхме много мачове"

Ето какво каза Армстронг Око-Флекс: "Славия е много труден съперник, треньорът ни бе подготвил. Понякога в подобни срещи трябва повече време, за да се намерят най-правилните решения. Изиграхме много мачове от началото на сезона за много кратко време, но имаме манталитета да търсим победата във всеки мач. Многото мачове не могат да са извинение, ние даваме всичко от себе си за успеха. Опитваме в определени атаки различни неща.

Още: Суперсмените на Веласкес донесоха на Левски обрат след кошмарен старт срещу Славия

"За мен е радостно да се появя в игра и да помогна"

В случая най-важното бе инстинкта ми, защото защитниците бяха там и аз успях да ги преодолея. Завърших по същия начин, като в предишния двубой и това ми е един от любимите ми начини да преодолявам вратарите. За мен е радостно да се появя в игра и да помогна на отбора, променяйки събитията на терена. Опитваме се винаги да даваме най-доброто от себе си и да печелим срещите, без значение колко сме уморени".

Още: Противник на Левски в Лига Европа спечели битката за едно от най-атрактивните имена в Европа