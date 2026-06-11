Световно признание за "лъвовете": Как България се превърна в истинска футболна сила на европейски и световни първенства

Докато българският футбол вече повече от две десетилетия живее със спомена за последното си участие на голям форум, минифутболът продължава да записва успехи в историята, и то в две направления. От една страна, националите по минифутбол, които са под шапката на Българската асоциация по минифутбол, достигнаха 1/4-финал на Европейското първенство в Братислава. От друга страна, националите по Socca 6 също се представят достойно, като участваха в груповата фаза на Европейското първенство 2026 в Тирана. Така и двата тима показаха, че имат място сред водещите сили в Европа. И по-важното - това далеч не е единичен успех, а резултат от години старание на “лъвовете” към постоянно развитие.

Два родни състава пишат история и печелят уважение на най-големите международни форуми

България разполага с два мъжки национални отбора по минифутбол в различни направления, които през последните години носят престиж на страната ни на международната сцена. Независимо дали става дума за европейски или световни първенства, българските състави неизменно са сред конкурентите, които достигат до решаващите фази и се борят за отличия. И го доказаха в последните дни с представянето си. Националите по минифутбол от БАМФ разбиха Франция и стигнаха 1/4-финал, където вече бяха спрени от Унгария.

Националите по Socca 6 пък влязоха в турнира със самочувствието на отбор от топ 10 на Европа. Изправиха се срещу отбори като Ирландия, Черна гора и Полша в груповата фаза. В първите два мача "лъвовете" записаха равенство, а в последния трети мач отстъпиха на световния шампион Полша. И да, момчетата останаха разочаровани, че не са излезли от груповата фаза, но те могат да са горди с факта, че са на такъв форум, както и с това, че продължават да правят стъпки в правилната посока, за да се развиват и да гонят още по-силни резултати.

На този фон сравнението с традиционния футбол е неизбежно. Националният отбор на България по футбол вече повече от 20 години не е успявал да се класира на голям форум, като последното участие остава Европейското първенство през 2004 в Португалия, а минифутболът редовно предоставя на българските фенове емоции и победи срещу водещи европейски и световни сили.

Разликата е показателна. Без огромните бюджети и без вниманието, което съпътства професионалния футбол, минифутболът успява да изгради конкурентни национални селекции, които защитават с чест българския трибагреник. Естественият въпрос, който изниква в съзнанието на всеки привърженик, е защо така и не успяваме да пренесем тези успехи и в професионалния футбол. За жалост този въпрос остава отворен, а ние можем единствено да подкрепяме момчетата, които прославят родината ни.

Отпадането на националите по Socca 6 в групите в Албания, както и това на националите по минифутбол на 1/4-финалите в Словакия, не бива да бъде приемано като провал. Напротив, това е стъпка към успеха и поредното доказателство, че българският минифутбол се развива устойчиво и продължава да бъде една от най-успешните отборни спортни дисциплини у нас. В момент, в който футболна България все още чака завръщане на голям форум, именно минифутболът остава спортът, който ни кара да се гордеем.

Автор: Жанина Колева

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