Респектиращо! България разби Франция и е на 1/4-финал на Европейското по минифутбол

31 май 2026, 22:04 часа 668 прочитания 0 коментара
Снимка: БАМФ
Българският национален отбор по минифутбол се класира за четвъртфинал на Европейското първенство, което се провежда в Братислава, след като постигна категорична победа с 6:1 над Франция. Следващият съперник на българите е Унгария, която днес елиминира след изпълнение на дузпи Босна и Херцеговина след 2:2 в редовното време. Срещата с унгарците е на 2-и юни от 18:30 часа българско време.

България вкара 6 гола на Франция и отстрани "петлите"

Първото полувреме беше равностойно, като завърши 2:1, а головете паднаха в рамките на три минути. Любомир Генчев откри в 20-ата минута, а Монир Гаги изравни в 24-ата. Но само секунди по-късно – буквално с последния съдийски сигнал, защитникът Ивайло Тодоров отново изведе „лъвовете“ напред. Той се възползва от неразчетено излизане на вратаря на Франция и с глава насочи топката в мрежата.

Развръзката дойде в рамките на 10 минути през втората част, когато тимът на селекционера Николай Михов вкара три поредни попадения, а французите си вкараха и автогол. Владимир Айтов, Николай Маринов и Божидар Петелов се разписаха, а Томас Ланди прати топката в собствената си врата.

Три от головете на България бяха реализирани наистина след образцови разигравания – заучени от статични или контраатаки. Шестото попадение, дело на Петелов, падна след комбинация с едно докосване от ъглов удар.

Стефан Йорданов
