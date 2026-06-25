Уволнен от Айнтрахт Франкфурт е фаворит №1 за нов треньор на Лудогорец, „орлите“ му дават огромна заплата

Испанският специалист Алберт Риера е основен кандидат за нов старши треньор на българския футболен клуб Лудогорец. Това съобщи израелското издание „Спорт 5“. 44-годишният специалист за последно води елитния германски Айнтрахт Франкфурт, но беше уволнен през май след само три месеца работа в клуба от Бундеслигата.

Управата на разградчани търси промяна в треньорския си щаб, след като завърши трети в Първа лига, прекъсвайки серията си от 14 поредни шампионски титли. Лудогорец все още не е уволнил официално наставника на тима Пер-Матиас Хьогмо, който в момента е в болничен, а отборът започна лятна подготовка преди седмица под ръководството на неговия асистент Микаел Старе.

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Алберт Риера ще получава по близо милион на година в Разград

"J’ai débarqué au mauvais endroit au mauvais moment" : Albert Riera (Ex-Girondins) se confie sur l'Eintracht #Girondins #Bordeaux ⤵️ https://t.co/yjFV1yoEwm — WebGirondins (@webgirondins) June 23, 2026

„Спорт 5“ пише, че Риера е желаният първи избор на разградчани, а като вариант остава и местния специалист Барак Ицхаки. От Лудогорец са потърсили и контакт и с друг израелски наставник Ран Кожух, но той е предпочел да остане в Апоел Беер Шева.

Испанецът, който във футболната си кариера е играл в дузина клубове, сред които Ливърпул и Манчестър Сити, а в треньорската си кариера е водил френския Бордо и словенските Олимпия Любляна и Целие, все още води преговори и не се съгласил да поеме българския отбор. Ако не се стигне до разбирателство с него, от Лудогорец може да се обърнат към Ицхаки.

Според „Спорт 5“ ръководството на разградчани е готово да предложи годишна заплата от 700-800 хиляди евро на новия старши треньор на отбора.

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