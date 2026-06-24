Левски поиска един от най-добрите играчи в Първа лига, спряган за мечтан трансфер на "Армията"

Вечните съперници Левски и ЦСКА влизат в още една битка на трансферния пазар. През последните седмици двата столични гранда бяха в ожесточена борба за подписа на нападателя на Локомотив Пловдив - Жоел Цварц. Нидерландският таран, който бе сериозно спряган за преминаване на "Герена", в крайна сметка подписа с "армейците". Сега по всичко изглежда, че следва втори епизод от сагата на "сини" и "червените" през трансферния прозорец.

Левски се включи в надпреварата за трансферна цел на ЦСКА

Напоследък много се изписа, че ЦСКА проявява интерес към един от най-добрите български футболисти. Става въпрос за Ивайло Чочев, който е част от редиците на Лудогорец. Халфът вече е носил червената фланелка между 2012 и 2014 година. Тогава като 20-годишен обещаващ талант той печели доверието на Стойчо Младенов и става твърд титуляр в състава му. На "Армията" бързат да задържат младата си звезда, като я обвързват с 3-годишен договор. Чочев обаче получава оферта от италианския Палермо и потегля към Ботуша.

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След 5-годишен престой при италианските "орли" и един сезон в Пескара, Чочев се завърна по родните терени и подписа с ЦСКА 1948. Той прекара четири години в тима от Бистрица, преди да се присъедини към Лудогорец през 2024 година. В Разград халфът се превърна в един от най-постоянните футболисти в елита и не е изненадващо, че от ЦСКА тръгнаха по петите му. Сега обаче и шампионът Левски ще се включи в надпреварата за подписа му.

Лудогорец няма намерение да пусне Чочев без бой

Според информация на "Тема Спорт", ръководството на Левски е установило контакт с представителите на Чочев. Халфът поднови договори си с Лудогорец в края на миналата година, което поставя разградчани в силната позиция при преговорите за евентуална сделка. Бившите шампиони са поставили цена от 2 милиона евро на халфа, с което ясно са показали на своите опоненти за титлата, че на този етап нямат намерение да се разделят с него. Засега 33-годишният Чочев ще започне сезона в Разград за участието на тима в предварителната фаза на Лигата на конференциите. При евентуално отпадане на отбора от европейската сцена, обаче, халфът може да потърси трансфер в някой от участниците.

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