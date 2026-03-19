Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 19 април в 1 МИР - Благоевград

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 1 МИР - Благоевград за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:
1. Николай Денков Денков
2. Борис Богданов Джолев
3. Димитрина Любомирова Хаджиева-Недина
4. Ваня Христова Кромбоа
5. Димитър Кирилов Парасков
6. Янко Митков Христов
7. Лили Николаева Кочаркова
8. Мария Иванова Тенчева
9. Ивайло Емилов Димчев
10. Сейди Елзеров Абдишев
11. Цветелин Иванов Вълков
12. Димитър Петров Катърджиев
13. Димитър Йорданов Моралийски
14. Полина Йорданова Сатиева
15. Симеон Павлов Киров
16. Йорданка Георгиева Бърдарска
17. Симона Руменова Дончева Папудова
18. Недялко Андреев Томов
19. Методи Трайков Бисерков
20. Марин Александров Митов
21. Маня Славчова Мартинш
