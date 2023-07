Книгата с най-висок рейтинг в България е "Преспанските камбани" на Димитър Талев

"Преспанските камбани" на Димитър Талев е оценена с 4.66 точки от максималните 5. Книгата излиза през 1954 г. Тя е втората от тетралогията на Димитър Талев, включваща още "Железният светилник", "Илинден" и "Гласовете ви чувам".

В класацията влизат само четива, които имат минимум 500 оценки. Най-добра оценка изобщо в света има чешко заглавие - "Свидетелства за живота в КНДР" ("Svědectví o životě v KLDR") с автор Нина Шпиталникова. Книгата, излязла преди три години, разказва за преживяванията на корейски бежанци и има рейтинг 4,79. Втора в класацията е стихосбирката "Монограм" на гръцкия поет-нобелист Одисеас Елитис, която преведена и у нас.

Най-високо оценената книга, създадена от мъж, според статистиката на GoodReads и WordFinderX e "Мафалда" на Кино. Части от поредицата са излизали и в България. На върха в Северна Америка е книга на Брандън Сандерсън – "Words of Radiance", с оценка 4,76. Австралийската номер едно е "See What You Made Me Do: Power, Control and Domestic Violence" на Джес Хил, а читателският ѝ рейтинг е 4,68, съобщава Bulgaria on Air.

Сред южноамериканските заглавия най-добре оценена е "Wij slaven van Suriname" на суринамеца Антон де Ком. Интересни са и африканските книги с най-висок рейтинг – "Dear Ijeawele, or a Feminist Manifesto in Fifteen Suggestions" на нигерийката Чимаманда Нгози Адичи и "The African Origin of Civilization: Myth or Reality" на сенегалеца Шейх Анта Диоп – и двете с оценка 4,52 от своите читатели.

Популярни по целия свят четива като "Скълдъгъри Плезънт" на Дерек Ланди (4.61, първенец в родната си Ирландия) и "Победителите" на Фредрик Бакман (4.51, Швеция) също присъстват в класацията.

За да обрисува разнообразна картина на популярната световна литература, WordFinderX са ограничили най-добрите книги във всяка страна до произведения на местни автори. След това са анализирали потребителските оценки от Goodreads, за да определят най-популярните книги по националности в целия свят. "Първо събрахме списъците с писатели и книги от всяка страна – както са посочени в Goodreads – описват методиката си те – и после определихме най-добре оценените книги".

ОЩЕ: Писателят Кольо Николов - личен приятел на Рей Бредбъри, почина в Холивуд