19 културни инициативи реализирани по проекта "Бургас – пристан зелен на изкуствата“

Успешно приключи проектът на Община Бургас „Бургас – пристан зелен на изкуствата“, реализиран в рамките на осем месеца. В този период бяха осъществени общо 19 културни събития и инициативи, като 8 от тях са изцяло нови за културния календар на града.Това бе обявено на пресконференция днес в Община Бургас с участието на Диана Саватева, зам.-кмет култура и вероизповедания, Петър Парушев, началник отдел „Култура“ и ръководител на проекта , Георги Сакалиев, главен експерт „МСИТИ“ и координатор на проекта и културни оператори, реализирали събития по проекта.

Проектът бе реализиран с финансиране по Национален план за възстановяване и устойчивост в рамките на процедурата BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, договор за финансиране № BG-RRP-11.021-0005-C02. Той получи максимален брой точки и безвъзмездна финансова помощ в размер на 747 310.55 хил. евро, като с приноса на Община Бургас общият бюджет достигна 1 132 288.71 евро.

„Това е един от най-впечатляващите проекти като обем на дейности и средства, реализирани в сферата на културата. Този опит ще бъде от голяма полза на всички от културния сектор в града с оглед на предстоящата кандидатура на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 г.“, заяви Саватева.

В рамките на инициативата бяха реализирани както надградени издания на утвърдени фестивали като Международния фестивал на историческото документално кино DOCK, Фестивала на съвременното изкуство „ВОДА“ и Фестивала на физическия и визуален театър „Ерата на Водолея“, така и редица нови събития. Сред тях се открояват филмовият конкурс „Бургас извън сезона“, новата концепция за отбелязване на Никулден и инициативата „Коледна сцена под звездите“.

Едно от първите и най-мащабни събития бе концерт-спектакълът „С песните на Бургас“ с режисьор Радой Николов и със специалното участие на Димитър Маринов, който събра многобройна публика в Летния театър. Сред запомнящите се прояви беше и коледният спектакъл „Дано, дано, дано!“ по сценарий и режисура на Стефан Диомов.

Проектът обхвана разнообразни жанрове – музика, кино, театър, визуални изкуства и фолклор, като включи и инициативи на ПФА“ Странджа“, Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски“, Регионалния исторически музей и Регионална библиотека „Пейо Яворов“. Освен културната програма, в рамките на проекта беше разработена Стратегия за развитие на културата на Бургас във връзка с кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2032 г., както и създаването на нова програма „Дебюти“, насочена към млади творци.

С успешната реализация на „Бургас – пристан зелен на изкуствата“ Община Бургас затвърждава позицията си като един от водещите културни центрове в страната и продължава да развива устойчива и модерна културна среда.