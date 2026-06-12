Прокуратурата откри нарушения в отдаването на терени за къмпинг на "Бутамята", Община Царево не вижда къмпинг

Окръжната прокуратура в Бургас обяви, че е установила най-малко две нарушения в процедурата по отдаване на терени за новия къмпинг на плаж "Бутамята" в Синеморец. Решенията са взети от Общинския съвет в Царево. Подозренията изникнаха заради цената от 6700 евро на година за 35 декара територия. Междувременно РИОСВ-Бургас спря изграждането на платения къмпинг. Връчени бяха и актове заради поставяне на лека ограда и изкопаване на канали за вода и ток, без да има издадено разрешение.

Нарушения при части от четирите терена

Що се отнася до процедурата за отдаване на терени, става въпрос за общо четири терена, като два от тях са частна общинска собственост, а другите два – публична общинска собственост. Държавното обвинение посочва, че тези, които са частна общинска собственост, няма как да се отдават под наем чрез търг - това е незаконно.

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Също така имотите са защитена територия, част от парк "Странджа" и "Натура 2000". Заради това се изисква задължителна предварителна Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), но такава не е налична. Не е искано и становище от РИОСВ - Бургас.

Следващите стъпки

Сега прокуратурата иска Общинският съвет в Царево да отмени решенията си. Ако това не се случи, държавното обвинение ще го атакува в съда.

"В самото решение на общинския съвет е описана дейността, за която се отдава теренът – разполагане на кемпери и палатки, което предполага активна човешка дейност в защитена зона от мрежата "Натура 2000“, каза пред БНТ Христо Колев от Окръжна прокуратура - Бургас.

Кметът на Царево Марин Киров каза, че решенията са взети преди месеци и досега никой не се е усъмнил в законността им.

Снимка: Синеморец, източник: Елена Страхилова

Тъй като години наред на терена се практикува диво къмпингуване и се наблюдава замърсяване на природата, наемателят - дружеството "Пепе.бг" - иска да сложи край на това. Целта му е контролирано пребиваване, съобразено с околната среда. Планът обхваща поставяне на 85 каравани и 20 кемпера.

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Община Царево: Къмпинг няма

Зад плаж "Бутамята" в Синеморец няма къмпинг и не се предвижда изграждането на къмпинг по смисъла на Закона за туризма - определени са единствено терени за временно разполагане на палатки, кемпери и каравани, съгласно действащата национална нормативна уредба, съобщиха междувременно от Община Царево в официална позиция.

Община Царево обяви търг за отдаване под наем на общински недвижими имоти за срок от три години, с период на ползване от 1 май до 30 септември на всяка календарна година. Процедурата е проведена в изпълнение на разпоредбите на наредба от 10 септември миналата година на министъра на регионалното развитие и благоустройството. С нея се уреждат условията и редът за определяне на места за временно разполагане на палатки, кемпери и каравани в зона „А“ и зона „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги.

"Съгласно наредбата, тези терени не представляват къмпинг и не могат да бъдат разглеждани като такъв. Законодателят е направил ясно разграничение между категоризираните къмпинги по Закона за туризма и местата за временно разполагане на палатки, кемпери и каравани. Именно в тази категория попадат терените в района на "Бутамята"", се посочва в позицията.

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Въпреки че теренът е отдаден под наем, разрешение за осъществяване на дейността все още не е издадено. Наемателят следва да представи необходимите документи и съгласувания от Регионалната здравна инспекция, органите за пожарна безопасност и Регионалната инспекция по околната среда и водите. Към момента тези документи не са постъпили в Община Царево, се посочва още в изявлението от 10 юни.