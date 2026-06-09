"Пулсът на традициите" завладява Бургас

Юни е един от най-приятните и динамични месеци край морето, а уикендът от 12 до 14 юни ще донесе „Пулсът на традициите“ в Бургас.

Не пропускайте Националният фолклорен фестивал за клубове по народни танци "Хоро край Лазурния бряг" на 13 юни, фестивалът "Етносфера" на остров Света Анастасия, концерти и изложби на различни локации.

А за любителите на адреналина - най-мащабното състезание по крос триатлон в България – Олимпийски крос триатлон „Лъвско сърце“,. То ще събере рекордните 900 участници на 12-ти и 13-ти юни в района на културно-историческия комплекс „Ченгене скеле“ – рибарското селище в парк Росенец край Бургас.