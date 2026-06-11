"Няма връщане назад": Кметът на Бургас увери, че градът ще има детска болница

Спокойно! Детската болница ще отвори врати. Става въпрос за административна процедура в момента. Това написа в профила си във Facebook кметът на Бургас Димитър Николов. Той успокои гражданите след появилите се притеснения около процедурата по откриването на новата детска болница в града. В свое изявление той подчерта, че проектът е напълно готов и предстои единствено финализиране на необходимите административни процедури.

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Повод за реакцията му станаха многобройните въпроси и сигнали от жители на Бургас след решението на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), което породи съмнения относно бъдещето на лечебното заведение.

По думите му в момента се очаква разрешение от Министерството на здравеопазването, след което НЗОК ще може да вземе своето окончателно решение в съответствие със законовите изисквания.

Кметът обясни, че по действащото законодателство процедурата изисква първо произнасяне на Министерството на здравеопазването, а едва след това Националната здравноосигурителна каса може да финализира своята част от процеса. "Накратко казано – по закон решението на НЗОК трябва да бъде взето след решението на Министерството на здравеопазването", уточни Николов.

Той подчерта, че болницата е напълно готова за работа. Сградата е завършена, медицинското оборудване е закупено, а екипът от специалисти вече е сформиран.

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Според него всички ангажименти на местната власт по проекта са изпълнени и няма основания за притеснения относно реализацията на дългоочакваното лечебно заведение.

Димитър Николов изрази увереност, че държавните институции ще приключат необходимите процедури в рамките на следващите седмици и Детската болница в Бургас ще започне работа. "Бургас ще има своята детска болница. Това, което зависи от нас, е свършено. Убеден съм, че държавата ще финализира административния процес до седмици. Няма връщане назад!", заяви категорично кметът.

Припомняме, че детската болница в Бургас трябваше да бъде открита на 1 юни. Документите за заплащането на дейността й са внесени в НЗОК като ще са необходими около 1,5 млн. евро първоначално. Предстои Надзорният съвет на Касата да гласува средствата, което вероятно ще се случи на следващото заседание на Надзора.