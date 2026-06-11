Кабинетът "Радев":

"Няма връщане назад": Кметът на Бургас увери, че градът ще има детска болница

11 юни 2026, 15:18 часа 499 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Бургас
"Няма връщане назад": Кметът на Бургас увери, че градът ще има детска болница

Спокойно! Детската болница ще отвори врати. Става въпрос за административна процедура в момента. Това написа в профила си във Facebook кметът на Бургас Димитър Николов. Той успокои гражданите след появилите се притеснения около процедурата по откриването на новата детска болница в града. В свое изявление той подчерта, че проектът е напълно готов и предстои единствено финализиране на необходимите административни процедури. 

ОЩЕ: Напусналият директор на педиатрията сред кандидатите за управител на Детската болница в Бургас

Повод за реакцията му станаха многобройните въпроси и сигнали от жители на Бургас след решението на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), което породи съмнения относно бъдещето на лечебното заведение.

По думите му в момента се очаква разрешение от Министерството на здравеопазването, след което НЗОК ще може да вземе своето окончателно решение в съответствие със законовите изисквания.

Кметът обясни, че по действащото законодателство процедурата изисква първо произнасяне на Министерството на здравеопазването, а едва след това Националната здравноосигурителна каса може да финализира своята част от процеса. "Накратко казано – по закон решението на НЗОК трябва да бъде взето след решението на Министерството на здравеопазването", уточни Николов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той подчерта, че болницата е напълно готова за работа. Сградата е завършена, медицинското оборудване е закупено, а екипът от специалисти вече е сформиран.

ОЩЕ: Напредва строителството на детската болница в Бургас (СНИМКИ)

Според него всички ангажименти на местната власт по проекта са изпълнени и няма основания за притеснения относно реализацията на дългоочакваното лечебно заведение.

Димитър Николов изрази увереност, че държавните институции ще приключат необходимите процедури в рамките на следващите седмици и Детската болница в Бургас ще започне работа. "Бургас ще има своята детска болница. Това, което зависи от нас, е свършено. Убеден съм, че държавата ще финализира административния процес до седмици. Няма връщане назад!", заяви категорично кметът.

Припомняме, че детската болница в Бургас трябваше да бъде открита на 1 юни. Документите за заплащането на дейността й са внесени в НЗОК като ще са необходими около 1,5 млн. евро първоначално. Предстои Надзорният съвет на Касата да гласува средствата, което вероятно ще се случи на следващото заседание на Надзора.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
НЗОК Министерство на здравеопазването Димитър Николов детска болница Бургас
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Бургас
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес