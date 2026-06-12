"Улиците не са писти": Демерджиев извади дронове срещу незаконните гонки (ВИДЕО)

Улиците на градовете не са писти, а шофирането не е игра. Това написа министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в профила си във Facebook по повод акцията срещу незаконните гонки и дрифтове, проведена през нощта в Бургас. По думите му полицията е на терен и ще продължи да работи активно за гарантиране на обществения ред и безопасността на гражданите, като пресича опасните прояви на пътя.

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В рамките на специализираната операция в Бургас са били проверени над 100 души. В акцията са били използвани и дронове, тъй като участниците в незаконните състезания често променят местата на събиране и използват различни методи, за да избегнат полицейски контрол.

„Целта е ясна – да възстановим реда и да покажем, че законите са за всички. Животът е най-ценен и трябва да го пазим“, подчерта Демерджиев.

Той отправи и предупреждение към водачите, които си позволяват рисково и агресивно шофиране, че са под постоянното наблюдение на органите на реда.

От МВР заявяват, че подобни акции ще продължат и занапред, като основният акцент остава предотвратяването на тежки пътни инциденти и ограничаването на незаконните автомобилни състезания в населените места.