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"Улиците не са писти": Демерджиев извади дронове срещу незаконните гонки (ВИДЕО)

12 юни 2026, 13:31 часа 1019 прочитания 1 коментар
Снимка: Actualno.com / Елин Андреев
"Улиците не са писти": Демерджиев извади дронове срещу незаконните гонки (ВИДЕО)

Улиците на градовете не са писти, а шофирането не е игра. Това написа министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в профила си във Facebook по повод акцията срещу незаконните гонки и дрифтове, проведена през нощта в Бургас. По думите му полицията е на терен и ще продължи да работи активно за гарантиране на обществения ред и безопасността на гражданите, като пресича опасните прояви на пътя.

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В рамките на специализираната операция в Бургас са били проверени над 100 души. В акцията са били използвани и дронове, тъй като участниците в незаконните състезания често променят местата на събиране и използват различни методи, за да избегнат полицейски контрол.

„Целта е ясна – да възстановим реда и да покажем, че законите са за всички. Животът е най-ценен и трябва да го пазим“, подчерта Демерджиев.

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Той отправи и предупреждение към водачите, които си позволяват рисково и агресивно шофиране, че са под постоянното наблюдение на органите на реда.

От МВР заявяват, че подобни акции ще продължат и занапред, като основният акцент остава предотвратяването на тежки пътни инциденти и ограничаването на незаконните автомобилни състезания в населените места.

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МВР шофиране катастрофи незаконни гонки Иван Демерджиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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