В активния сезон започва мащабен ремонт на главен път по Черноморието

Въпреки че летният туристически сезон вече е започнал, по Южното Черноморие ще бъде извършен мащабен ремонт на ключов главен път.

От днес стартират дългоочакваните и отлагани ремонтни дейности по главен път II-99 в участъка от кръстовището за комплекс "Свети Тома" до моста над река Караагач, обяви кметът на Приморско Иван Гайков.

Той обясни, че неблагоприятните метеорологични условия през последните месеци, както и ангажиментите по обезопасяването на трасето за провеждането на колоездачната обиколка "Джиро д’Италия", са наложили пренареждане на сроковете за изпълнение.

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Защо сега

Въпреки началото на активния туристически сезон, ремонтът стартира днес, тъй като е от изключителна важност за безопасността и комфорта на всички пътуващи, уточни градоначалникът.

Той призова гражданите да шофират с повишено внимание, да спазват временната организация на движение и да проявят търпение и разбиране към създадените временни неудобства.

"След проведени разговори с Областно пътно управление имам уверението, че ще бъде осигурена необходимата мобилизация, така че ремонтните дейности да бъдат изпълнени в максимално кратки срокове и участъкът да бъде приведен във вид, отговарящ на значението му за жителите, гостите и туризма в региона", допълни Гайков.

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Той благодари за разбирането и отговорното поведение и призова всички да шофират внимателно.