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"Българската Амазония": Впечатляващи изумрудени води по Черноморието (СНИМКИ)

09 юни 2026, 10:53 часа 720 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Иван Гайков
"Българската Амазония": Впечатляващи изумрудени води по Черноморието (СНИМКИ)

На прага на летния сезон българското Черноморие впечатлява с красотата си. Във Facebook се появиха кадри от Южното Черноморие, които потребители заподозряха, че са обработвани и подобрявани с филтри, но се оказа, че са напълно реални и за това си има интересно научно обяснение.

"Българската Амазония"

Кметът на Община Приморско Иван Гайков публикува впечатляващи изображение от поречието на Ропотамо.

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"Река Ропотамо - наричана още "българската Амазония"! Никъде другаде у нас не могат да се видят едновременно лонгозни гори, водни лилии, влажни зони, огромни дюни и морско устие в толкова естествен и добре запазен вид", категоричен е градоначалникът.

"Изумрудено синьо"

Приморският предприемач Здравко Василев пък публикува кадър от района с коментар "Признавам си, такива цветове не бях виждал!"

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Под публикацията му мнозина се усъмниха, че това е реалният начин, по който изглежда водата по българското Черноморие. Други потребители обаче се включиха в дискусията и разясниха, че това са истински кадри, а красивият цвят на водата в момента се дължи на цъфтежа на фитопланктона.

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"Необичайният синьо-зелен оттенък на водата се дължи на масов цъфтеж на фитопланктон", обясниха запознати.

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Приморско Черноморие морска вода
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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