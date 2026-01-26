България се включва в международен проект за устойчиво отглеждане на водорасли в Бургас

България става част от международния европейски проект SEAGROW, насочен към развитие на устойчиво и регенеративно отглеждане на водорасли. Проектът обединява партньори от няколко държави членки на ЕС и цели да покаже как отглеждането на водорасли може да бъде едновременно икономически жизнеспособно и полезно за морските екосистеми.

Участието на България е съсредоточено върху Черноморския регион, където ще се изследва доколко подобни природосъобразни модели могат да бъдат приложени в чувствителни морски басейни и да създадат нови възможности за устойчив поминък.

Проектът е особено релевантен за хора и организации, които проявяват интерес към отглеждане на водорасли като нова дейност – включително предприемачи, рибари и крайбрежни общности. В рамките на SEAGROW ще бъдат събирани научни и практически данни, които да покажат дали този тип производство може да бъде успешно развито и в България.

„За Черноморския регион проектът е ценна възможност да се проучи как регенеративното отглеждане на водорасли може да подпомогне едновременно устойчивото производство и възстановяването на морските екосистеми“, каза Ина Агафонова, основател на фондация „Виа Понтика“ - партньор по проекта за Черноморския регион.

SEAGROW ще генерира научните доказателства, необходими за оценка на възможността за прилагане на такива природосъобразни модели в чувствителни морски басейни като Черно море.

Със съфинансиране от Европейския съюз по линия на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (EMFAF) SEAGROW ще предостави основа за бъдещи решения и политики, както и практически насоки за отговорно развитие на отглеждането на водорасли в Европа, включително в Черноморския регион.