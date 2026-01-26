Най-кървавото клане в историята на протестите: Жертвите в Иран са над 36 500 (ВИДЕО)

Повече от 36 500 иранци са били убити от силите за сигурност по време на репресиите на 8 и 9 януари срещу протестите в цялата страна, което ги превръща в най-смъртоносната двудневна касапница по време на граждански демонстрации в историята. Това показват документи, прегледани от редакционния борд на опозиционната телевизия Iran International, базирана в Лондон. Екипът съобщи, че може да потвърди броя на жертвите след преглед на новополучени класифицирани документи, доклади от мястото на събитието и разкази на медицински персонал, свидетели и семейства на жертвите.

Това означава, че предходната оценка на медията, направена отново чрез преглед на доказателства, за минимум 12 000 убити протестиращи на 8 и 9 януари сега е сериозно завишена: Най-масовото убийство в историята на Иран: Данни, че режимът е отнел живота на 12 000 протестиращи (ВИДЕО).

След предходния материал на Iran International се появи информация в британското издание The Times, основана на видеа, свидетелства и разкази на лекари на място, според която убитите са поне 16 500, а ранените - над 330 000.

Iran’s security forces may have used lethal chemical weapons against them. Former British MP Bill Rammell stated that the Iranian authorities might have used toxic chemical substances during the deadliest suppression of protests in the country's modern history, citing a credible… pic.twitter.com/8aj0gWYo2s — Mike (@Doranimated) January 17, 2026

Новата информация дава по-ясна представа за модела на убийствата и мащаба на престъплението, което сега може да бъде описано като най-голямото и най-кървавото клане на цивилни граждани по време на улични протести в историята, продължило два дни.

Протестите в Ислямската република избухнаха на 28 декември 2025 г. заради рязкото обезценяване на иранския риал и повишаването на разходите за живот. В началото те тръгнаха като търговски стачки, но бързо прераснаха в по-широко недоволство срещу режима на върховния лидер аятолах Али Хаменей и се разпространиха във всички 31 провинции на страната. Силите за сигурност посрещнаха демонстрантите с безразборна стрелба и проляха кръвта на много от младежите на нацията.

Извънсъдебни екзекуции и "довършителни изстрели"

Iran International е получила доклади и доказателства, които сочат за извънсъдебни екзекуции на редица задържани в столицата Техеран и други градове. Снимки от морги не оставят съмнение, че някои ранени граждани са били застреляни в главата, докато са били хоспитализирани и са получавали медицинска помощ. Очевидно е, че ако тези лица бяха получили фатални рани в главата на улицата, нямаше да има причина да бъдат приети в болница или да започне лечение.

Снимките показват също, че в някои случаи медицински тръби и апаратура за наблюдение на пациенти са останали прикрепени към телата. В други случаи на гърдите на протестиращи граждани е имало електроди за сърдечно наблюдение, което предполага, че тези лица са били под медицинско наблюдение, преди да бъдат застреляни в главата. Редица лекари и медицински сестри също са заявили пред медията, че ранените пациенти са били застреляни с „довършителни изстрели“.

This is not an action war movie. This is the real scene of unarmed Iranians confronting a heavily armed regime that responded to their protests with crimes and genocide. The world must see this and stand with the people of Iran. History will judge. #JavidShah #IranMassacre pic.twitter.com/qGAE6gN0ii — پسر ساحل𓃬☼ (@Sonofthebeach22) January 20, 2026

36 500 убити в 400 града

Редакционната колегия на телевизията вече разполага с по-подробна информация, предоставена на Върховния съвет за национална сигурност от разузнавателната организация на Иранската революционна гвардия. Други държавни институции също са получили различни числа от органи за сигурност. Въпреки това, предвид мащаба на убийствата, умишленото прикриване и умишлените безредици при регистрирането и пренасянето на телата – заедно с натиска върху семействата и (в някои случаи) тихото погребване на жертвите – изглежда, че дори самите служби за сигурност все още не знаят окончателния брой на жертвите.

В доклад, представен на 21 януари пред Комисията за национална сигурност и външна политика на иранския парламент, видян от Iran International, броят на убитите е посочен като най-малко 27 500.

Според източници от иранското министерство на вътрешните работи, които са говорили с медията при условие за анонимност, обобщението на данните, получени от провинциалните съвети за сигурност до 20 януари, показва, че броят на жертвите е надхвърлил 30 000.

Два информирани източника от Върховния съвет за национална сигурност също са съобщили на Iran International, че в два скорошни доклада на разузнавателната организация на Революционната гвардия, датирани от 22 и 24 януари, броят на убитите е посочен съответно като над 33 000 и над 36 500.

Докладите на Министерството на вътрешните работи сочат, че силите за сигурност са се сблъскали с демонстранти в над 400 града и селища, като в цялата страна са регистрирани над 4000 места на сблъсъци.

Въпреки объркването и укриването на информация, бързото нарастване на броя на жертвите в класифицираните правителствени доклади засилва опасенията, че действителният брой на убитите може да е дори по-висок.

Поради ограниченията в комуникациите и натиска от страна на силите за сигурност, независима проверка остава невъзможна, отчита медията. Въпреки това, въз основа на достоверна информация от болнични източници и очевидци, броят на загиналите в няколко големи града се описва като шокиращ.

Received 6 videos from #Parand — protests and a barrage of gunfire by regime forces.



Watch 1:52 and 4:05

~2:41 — caption: “A father was hit. His daughter screamed: ‘Dad!’” #Iran



Caption reads: “Parand, Robat Karim (Tehran Province) — Fri, Jan 9.” #پرند pic.twitter.com/Pye2CBtZFd — Vahid Online (@Vahid) January 26, 2026

Консервативни оценки на медицински източници, базирани на броя на телата, доставени в болници и медицински центрове, сочат, че над 2500 души са загинали в Ращ, най-малко 1800 в Машхад, по над 2000 в Исфахан, Наджафабад и Хорасан, най-малко по 3000 в Карадж, Шахриар и Андише, 700 в Керманшах и 400 в Горган.

Все още не е получена ясна обща цифра за Техеран. Въпреки това снимките, публикувани от моргата в Кахризак и болниците в столицата, показват, че там са загинали хиляди хора. Значителна част от смъртните случаи са в южната част на града.

Ужасяващи подробности за едно историческо престъпление

Трима лекари и четири медицински сестри в Техеран са казали пред независимата телевизия, че силите за сигурност са нахлули в болниците и са отвели някои ранени пациенти, които са били на лечение. Някои тела с огнестрелни рани в главата носят ясни следи от болнично лечение.

Две други медицински сестри разказват, че след като ранен млад мъж е бил прехвърлен в линейка в зона на сблъсъци в западната част на Техеран, агент на силите за сигурност внезапно е влязъл в превозното средство и пред очите им го е убил с два последователни изстрела. Медицинските сестри добавят, че мъжът е бил жестоко пребит, преди да бъде преместен, и е бил в полусъзнание. Доверен специалист от болница в Техеран потвърждава разказа им.

Има и съобщения, че хора са били задържани в домовете си, а по-късно на семействата им е било казано да отидат в моргата в Кахризак, за да вземат телата им.

Други съобщения гласят, че силите за сигурност са ходили по домовете и са извеждали хората на вратата - включително под претекст, че доставят пратка, - преди да ги застрелят и убият.

Тези дълбоко тревожни съобщения са публикувани през последните дни от семействата или са предоставени на медията от надеждни очевидци. Ако бъдат потвърдени чрез независимо разследване, тези разкази биха представлявали явни случаи на извънсъдебни убийства. Ако се установи, че са широко разпространени, биха могли да бъдат разгледани като престъпления срещу човечеството.

Неразкриването на броя на задържаните, неизвестното местонахождение на местата за задържане и липсата на яснота относно достъпа на затворниците до медицинска помощ и правна защита засилват тревогата сред активистите за правата на човека.

Организирани убийства по заповед на най-висшите власти

Организираните убийства в Иран показват, че бруталните репресии са били проведени със съгласието и съдействието на държавните институции и по заповед на най-висшите власти на Ислямската република.

Според информация, получена от Iran International, след речта на върховния лидер Али Хаменей на 9 януари, изрази като „al-nasr bil-ru‘b” ("победа чрез терор") и „борете се с тях, докато не остане бунт” са били използвани в брифинги и дискусии между висши командири на Революционната гвардия. Същите изрази се появиха и на 9 януари в Telegram канали, свързани с твърдолинейните сили.

Многобройни доклади и други доказателства сочат, че в много градове опечалените семейства са били принудени да плащат големи суми, описани като „такса за куршуми”, в замяна на получаването на телата на своите близки. В някои случаи, въпреки възраженията на семействата, убитите са били представяни като членове на милицията "Басидж" - тя е част от Революционната гвардия.

Сили от Ирак и Сирия също са участвали в репресиите

Макар че повечето убийства са извършени от силите на Революционната гвардия и "Басидж", докладите, получени от Iran International, сочат, че в репресиите са били използвани и сили от Ирак и Сирия. Разполагането на чуждестранни сили подсказва решение за възможно най-бързо разширяване на репресивния капацитет.

"Истината ще бъде записана и документирана. Имената на жертвите ще бъдат запазени. Това престъпление няма да бъде погребано в мълчание", категорични са от редакционната колегия на Iran International.

