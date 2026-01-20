Архитекти от над 30 държави участват в конкурса за Дупката в Бургас

Архитекти и проектанти от цял свят се включват в конкурса за Дупката. Вчера изтече крайният срок за подаване на документи, а в системата за участие са постъпили над 140 заявления от проектантски и архитектурни бюра. Освен от България, документи са подали архитекти от над 30 държави.

До конкурса за облагородяване на пространството, известно сред бургазлии като Дупката, се стигна след 15-годишна съдебна битка. Веднага след като Община Бургас успя да си върне собствеността на терена от близо 11 декара, беше направено допитване до бургазлии за съдбата му.

78% от анкетираните бяха категорични, че в центъра на града трябва да има зелена зона. Вторият най-предпочитан вариант е културна институция, а на трето място в допитването на бургазлии е идеята на терена да има сграда, свързана с образованието.

Желанието на бургазлии залегна и като основно изискване в международния конкурс.

Следващата седмица в Бургас ще се събере и 9-членното жури. В неговия състав влизат доказани експерти от България, Белгия, Германия, Турция, Нидерландия. Те ще имат нелеката задача да отсеят трите най-добри проекта от десетките предложения, които ще разгледат.

Победителят в конкурса ще получи награда от 50 хил. евро, призът за второто място е 30 хил. евро, а за трето място е 15 хил. евро. Предвидени са и две поощрителни награди. След като станат ясни призьорите, Община Бургас ще представи техните проекти пред бургазлии.

Жителите на града са тези, които ще имат последната дума и ще кажат как искат да изглежда Дупката в сърцето на града.