За пръв път: Откриха масивна черна дупка, излизаща от галактика

Черната дупка, наречена RBH-1, има маса от поне 10 милиона слънца. Тя е наблюдавана за първи път на разстояние от 7,5 милиарда светлинни години. Астрономите потвърдиха за първи път съществуването на свръхмасивна черна дупка, която е напуснала родната си галактика и се движи през космоса със скорост от 954 км/с - почти 0,32% от скоростта на светлината. Подробните резултати от проучването бяха публикувани в arXiv.

Масивната черна дупка, излизаща от галактика

Зад тази черна дупка е открита дълга газова следа, но няма достатъчно данни, за да се потвърди фактът на изхвърлянето на черната дупка.

Свръхмасивните черни дупки се намират в центровете на повечето галактики и са милиони и милиарди пъти по-масивни от Слънцето. Астрономите отдавна подозират, че някои свръхмасивни черни дупки може да бъдат изхвърлени от техните галактики чрез сливането на две галактики, създали по-голям обект. Сега, за първи път, такава свръхмасивна черна дупка е открита в движение.

Невероятната скорост на тази свръхмасивна черна дупка означава, че тя е на приблизително 230 000 светлинни години от точката си на произход. Тя се движи със скорост от 3,6 милиона км/ч или 1000 км/сек. Това е един от най-бързите обекти, известни във Вселената. Именно тази висока скорост е позволила на черната дупка да преодолее гравитационното влияние на своята галактика.

Припомнете си, че космическият телескоп „Джеймс Уеб“ за пореден път обърна всичко с главата надолу, изпращайки обратно изображение на перфектно оформена спирална галактика, която изглежда твърде „зряла“ за младата си възраст.

Галактиката Млечният път е отнела милиарди години (13,6 милиарда), за да се оформи в своята величествена спирална форма. Ето защо учените бяха смаяни, когато надникнаха в далечното минало на Вселената и видяха почти точно, макар и по-малко, копие на нашия „звезден дом“. Находката принуждава учените да пренапишат учебниците по астрономия, защото според настоящите теории такъв обект просто не би могъл да има време да се формира толкова бързо.

Обикновено галактиките, които виждаме в ранната Вселена, приличат на безформени „петна“ или хаотични струпвания от газ и звезди. Но обектът, открит от индийските астрономи Раши Джайн и Йогеш Вададекар, изглежда изненадващо спретнат и подреден. Галактиката е наречена Алакнанда, на името на хималайската река, която е втори приток на Ганг и тече покрай Мандакини. Мандакини е и хинди името на Млечния път, така че името е много подходящо за новооткритата галактика.

