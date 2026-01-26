От Макларън загатнаха за промяна на "папая правилата" преди началото на новия сезон във Формула 1

Остават само шест седмици до старта на сезона във Формула 1. Преди началото на новата кампания няколко от най-големите имена в спорта присъстваха на Autosport Awards в Лондон, за да отпразнуват постиженията си през 2025 г. Сред големите победители бяха, разбира се, шампионът при пилотите за 2025 г. Ландо Норис и Макларън, които спечелиха съответно наградите за британски състезателен пилот на годината и отбор на годината.

Шефът на Макларън коментира прословутите "папая правила"

След толкова силен сезон, натискът върху Макларън е голям за 2026 г. Преди старта на сезона шефът на отбора Андреа Стела разговаря с медиите и реши да се обърне към единствения негативен момент, който помрачи спектакуларния сезон на тима - прословутите "папая правила". През целия сезон 2025 г. те бяха гореща тема, тъй като Макларън позволи на двамата си пилоти да се борят за титлата чак до последния състезателен уикенд, като това предполага, че всичко в отбора е справедливо. Въпреки това, този уникален подход предизвика много спорове през сезона, особено защото феновете смятаха, че Норис получава преференциално отношение спрямо съотборника си Оскар Пиастри.

Изглежда, че шефът на Макларън Стела е наясно с това как са били възприети правилата, тъй като той разкри, че ще преразгледат процеса преди началото на сезона 2026. В интервю за Sky Sports той каза: "Мога с увереност да кажа, че както с всичко останало, с което се занимаваме в Макларън, преминаваме през задълбочен процес на преразглеждане, за да видим къде има възможност за подобрение. Същото важи и за това, което наричаме състезателни принципи, както и за начина, по който се състезаваме и вътрешната конкуренция."

Въпреки това, шефът на отбора по-късно засили ценностите на отбора на McLaren, като добави: "Проведохме разговори след края на сезона. И продължаваме да водим и в момента. Всичко това ни накара да потвърдим отново, че концепциите за справедливост, почтеност, равни възможности и спортсменство са от основно значение за отбора, за Ландо и за Оскар. Те са потвърдени, утвърдени и консолидирани, ако може да се каже така." Това изказване на Стела идва на фона на опасенията, че болидът на Макларън за сезон 2026 първоначално ще има проблеми с надеждността, особено след като отборът потвърди, че няма да участва в първия ден от предсезонните тестове на Формула 1 в Барселона следващата седмица.

