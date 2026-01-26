Украйна изгражда още 12 подземни болници в Херсонска област

Още 12 подземни болници се изграждат на територията на украинската Херсонска област. За момента в региона има 14 действащи такива болници.

"Продължаваме работата си в тази посока. В момента се изграждат още 12 подземни болници, за да имат хората достъп до медицинска помощ дори при обстрел", каза ръководителят на областната военна администрация Олександър Прокудин, цитиран от Укринформ.

Той подчерта, че трудната ситуация по отношение на сигурността и постоянните руски атаки са наложили промяна на подхода при предоставянето на медицинска помощ. Приоритет е безопасността на лекарите и пациентите.

В подземните болници лекарите имат всичко неободимо, за да извършват операции, да лекуват различни заболявания и да осигуряват рехабилитация. В тези болници се раждат деца, хората даряват кръв.

