26 януари 2026, 14:11 часа 205 прочитания 0 коментара
Борещ се за оцеляване в Бундеслигата следи звезда на ЦСКА 1948, Цветомир Найденов поиска „3 кила ойро“

Германски отбор, който се бори за оцеляване във футболния елит на страната – Бундеслигата, проявява много сериозен интерес към една от звездите на ЦСКА 1948. Става въпрос за тима на Хайденхайм, който следи отблизо ситуацията с един от водещите състезатели в състава на Иван Стоянов Мамаду Диало. Това съобщи изданието „Foot Mercato“. Според информациите египетският Ал-Ахли също има интерес към централния нападател.

Мамаду Диало има 13 гола в 19 мача за ЦСКА 1948

Мамаду Диало пристигна в ЦСКА 1948 през лятото на 2025-та като свободен агент. 29-годишният нападател се представя отлично с екипа на „червените“ като в 19 двубоя във всички турнири е реализирал 13 попадения, а също така е направил и три асистенции. Благодарение на отличните си игри той привлече погледите на редица тимове от чужбина. Диало има договор с ЦСКА 1948 до лятото на 2028 година като според „Transfermarkt“ цената му е 900 хиляди евро.

Собственикът на тима от Бистрица не си поплюва

Собственикът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обаче иска да получи много по-сериозна сума, за да продаде Мамаду Диало. Той използва социалните мрежи, за да разкрие за интереса към футболиста на „червените“, а след това написа: „3 кила ойро, bitte“. Посланието му бе придружено от дежурните хаштагова - „работим грамотно“ и „футболен мед“. Очаква се в следващите дни да има повече яснота около бъдещето на Диало.

Бойко Димитров
