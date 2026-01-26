Марк Рюте: Европа не може да се защитава без САЩ

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Европа не е в състояние да се защитава без подкрепата на Съединените щати. „Ако някой си мисли, че Европейският съюз или Европа като цяло могат да се защитават без САЩ – нека продължава да си мечтае. Това няма как да се случи“, каза Рюте пред Европейския парламент, предаде БГНЕС.

Още: "Още има много работа": Марк Рюте за спора за контрола върху Гренландия

Припомняме, че преди месец Рюте предупреди, че, за да не си и помисли Путин да нападне НАТО, превъоръжаването на нейните членки трябва да се случи бързо. В противен случай, според оценките на разузнаването, ситуацията може да стане опасна още през 2027 г., добави той.

Още: Тръмп се разбра с Рюте за Гренландия, няма да налага мита