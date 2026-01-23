Андрей Янкулов: Антикорупционната комисия е черна кутия, никой не знае какво има в нея (ВИДЕО)

Антикорупционната комисия (КПК) е черна кутия, никой не знае какво има в нея. Това каза в предаването Студио Actualno старшият правен експерт на Антикорупционния фонд адвокат Андрей Янкулов. Той отговори на въпроса трябваше ли да бъде закрита КПК. Според него липсат и одит, и анализ как е работила комисията и дали въобще е работила: “Ние нямаме одит, нямаме анализ. Действията на КПК от година и половина все са свързани с политически опоненти на “Новото начало“ в българската политика, олицетворявано от г-н Пеевски. Но не само неговите политически опоненти в тази така наречена демократична общност. Виждаме, че са свързани и с неговия доскорошен съюзник в ДПС – фракцията на Ахмед Доган. Там тръгнаха много действия от антикорупционната комисия.

Нищо не знаем какво се случва там. Това е буквално една черна кутия, в която влиза някаква информация, не се знае нито какво влиза, нито какво излиза.

Без контрол от парламента

Имаме откъслечни неща, а виждаме, да, акция на антикорупционната комисия в община Варна. Задържан е варненският кмет например. Това го виждаме, че се случва.

Но не знаем, въобще нямаме никаква представа, а по-лошото е, че тези, които по закон са длъжни да контролират тази комисия, а именно – парламентът, народните представители, предполагам, че и те не знаят. Защото и там най-вероятно не се дават адекватни отчети.

В случаите, когато например се приемат годишните отчети на председателя на комисията, това става с една много формална процедура, която протича там пред антикорупционната комисия.

Или ако някой от депутатите се опитват да задават въпроси по същество, от които ние всъщност да разберем какво работи комисията, служителите там, председателите на комисията много лесно ги отбиват и не се стига до даване на адекватна информация.

Колко са сигналите, колко са осъдените

И отново се връщам: Значи ние имаме една буквално черна кутия, в която не се знае какво се случва, как се обработва тази информация, къде излиза, колко са сигналите.

По колко от тях, вследствие на оперативна работа на комисията, се е стигнало до разкриване на корупционни престъпления по високите етажи на властта.По колко от тях има осъждане.

Защото едно е да се проведе една акция в община Варна, или някъде другаде, София или където и да е, да е арестуван някой и да му е взета мярка за неотклонение, да, тя де взима от съда, но трябва да е ясно, че тя се взима по един доста нисък стандарт на доказване, към момента, когато се взима самата мярка “задържане под стража“.“

Адв. Янкулов обясни колко нередно и опасно е на практика да бъдем без главен прокурор. Още – във видеоматериала.