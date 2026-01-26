Тръмп едва връзва среден 3 с писмото си до норвежкия премиер (СНИМКА)

Писмото на американския президент Доналд Тръмп, адресирано на 19 януари до норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, отново занимава публиката в социалните мрежи, но този път в малко по-различен контекст. Внимателният прочит открива толкова много грешки - като се започне от граматиката, мине се през стилистиката, структурата и логическите връзки, и се стигне до елементарния етикет за формулиране на официални писма, че оценката, която дадоха на Тръмп, е D+ по американската образователна система, което е на ръба - нещо между 2 и 3, но по-близо до двойка, което е минималният резултат, за да бъде взет един изпит. Още: Тръмп с писмо до Норвегия? Щом не ми дадохте Нобеловата награда, вече не мисля за мир

В социалните мрежи вече циркулира поправеният с червен химикал текст, както можете да видите по-долу:

✍️Trump “Got” a D+ for His Writing



In his letter to the Norwegian prime minister, the US president made a ton of errors: grammatical, stylistic, logical — and even basic business letter etiquette, starting with “Dear Jonas:” instead of “Dear Mr. Prime Minister.”



The letter was… pic.twitter.com/TR1vEEexs2 — NEXTA (@nexta_tv) January 26, 2026