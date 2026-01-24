Българите в Албания, македонизмът и "Сръбският свят": Ервис Талюри в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

Въпросът за наличието на българи в Албания, който продължава да се задава и днес от македонистите, трябва да остане в миналото. Това смята Ервис Талюри от Дружеството за българо-албанско приятелство, който участва в Студио Actualno Балкани. Срещнахме ви с него, за да разберем с какви проблеми се сблъскват нашите сънародници в Албания, където 9 години след признаването на българско малцинство и три години след като в страната се преброиха 7057 българи, продължават антибългарските тези.

"Мисля, че всеки, който се е декларирал по време на преброяването, се е изказал много ясно, че е българин", смята Талюри.

Той категорично отрече твърденията на лидера на македонската партия в Албания, че българите са само в посолството и че се е плащало на македонци да се декларират българи.

Има ли натиск срещу българите в Албания?

Талюри отговори и на много важен въпрос - има ли натиск върху българите да се декларират като македонци. До него не е достигнала такава информация, но той очерта какви са рисковете за това.

"Въпросът е, когато българската държава отказва да приеме определени студенти, които искат да учат в България и не дава гражданство на хора, които имат ясен български произход, това е предпоставка за тези хора да се декларират македонци и да учат в Северна Македония", коментира той.

"Сръбският свят" и Коридор 8

"Сръбският свят" и Коридор 8

Дестабилизира ли Балканите инициативата за "Сръбски свят" и пречи ли на реализацията на Коридор 8 според него и част ли са българите в Албания от европейския разказ за страната - ще разберете в предаването.