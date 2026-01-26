Въпрос към всички министри: Как и защо България влезе в Съвета за мир?

"Подкрепихте ли решението на Министерския съвет за присъединяване на България към "Съвета за мир", каква беше Вашата позиция и аргументите Ви за нея и беше ли предварително съгласувана, с кого и в какъв формат?" С този въпрос, адресиран едновременно до всички министри в оставка от кабинета "Желязков", депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев извади на преден план неяснотите около присъединяването на България към т.нар. Съвет за мир, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Причината - дни след подписването на документа от премиера в оставка Росен Желязков, все още няма публична информация какво точно е поела като ангажимент българската държава. Нито Министерският съвет, нито Министерството на външните работи, нито американската страна са представили официален текст на договореното. Единственият ориентир за съдържанието остава публикация, базирана на информация от израелско издание, разпространена неофициално в българските медии. Още: Нито дума за Съвета за мир: Борисов се похвали със среща с американски конгресмен (СНИМКИ)

Въпрос

На този фон съпредседателят на ПП-ДБ Ивайло Мирчев използва парламентарния контрол, за да постави един и същ въпрос към всеки член на кабинета. Той иска да разбере дали министрите са подкрепили решението за присъединяване към Съвета за мир, каква е била позицията им, с какви аргументи са я защитили и дали решението е било предварително съгласувано – и ако да, с кого и по какъв начин. Паралелно с това от коалицията настояха Росен Желязков и президентството да предоставят всички документи, свързани с участието на България в инициативата. Още: Протест срещу България в Съвета за мир на Тръмп: Да не сме "параван" за "прикриване на геноцид"

Към следобеда на 26 януари въпросите все още се обработват от администрацията на парламента, след което предстои да бъдат официално изпратени до министрите.

Междувременно външният министър в оставка Георг Георгиев обяви, че кабинетът няма да внесе документа за ратификация в този парламент – позиция, която предизвика публична критика от лидера на ДПС Делян Пеевски. Опозиционни сили още в края на миналата седмица дадоха заявка, че ще търсят начини да спрат участието на България в Съвета за мир. В ПП-ДБ тече подготовка на искане до Конституционния съд, макар вътре в коалицията да има разнопосочни мнения дали подобен ход остава необходим при отлагането на ратификацията.

Протест

Към политическото напрежение се добави и гражданска реакция. За вторник (27 януари) е насрочен протест пред сградата на Народното събрание срещу включването на България в инициативата. Организаторите твърдят, че страната ни рискува да бъде въвлечена в процеси, които прикриват тежки нарушения на международното право, и определят Съвета за мир като инструмент за политическо "изпиране". Още: Кой натиска копчето и ще има ли изпрани по "Магнитски": Външният министър за влизането ни в Съвета за мира

Допълнително объркване внасят и противоречивите версии за това как е било взето решението в Министерския съвет. Според представители на ГЕРБ то е одобрено ден преди подписването, но няма единно обяснение дали това е станало на редовно заседание или чрез неприсъствена процедура. В официалния списък с решенията на правителството от същия ден подобна точка не фигурира, като е отбелязано единствено наличие на поверително решение.

Още в деня на подписването депутати от ПП-ДБ са задали въпроси към Желязков за правното основание служебен кабинет и министър-председател в оставка да поемат международни ангажименти с дългосрочен характер. Поставени са и конкретни искания за информация относно съдържанието на документа – срокове, задължения и механизми за прекратяване.