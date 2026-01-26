Барселона губи "следващия Иниеста" - дава го на един от най-големите си съперници

Един от най-големите таланти на Барселона шокира ръководството на клуба и треньора Ханзи Флик, изявявайки желание да напусне "Камп Ноу". Става въпрос за Дро Фернандес, на когото Флик даде шанс от началото на сезона и имаше големи планове за развитието му. Поредното бижу, произлязло от "Ла Масия", вече беше гласен за следващия Андрес Иниеста, но едва ли ще последва стъпките на легендата, имайки предвид, че иска да напусне клуба още сега.

Барселона напът да изпусне един от най-обещаващите си таланти

Преди дни Дро Фернандес съобщи на Барселона решението си да напусне клуба по време на януарския трансферен прозорец. 18-годишният атакуващ полузащитник дори е изплатил клаузата за откупуване от договора си, която възлиза на 6 милиона евро, в отчаян опит да наложи трансфера, което разгневи Флик. Според медиите в Испания талантът на каталунците търси по-постоянни възможности за игра в първия отбор на друго място. Говори се, че той ще премине в един от най-големите съперници на каталунците - Пари Сен Жермен.

Новината остави Ханзи Флик шокиран и дълбоко разочарован, тъй като той беше интегрирал Фернандес в динамиката на първия отбор през този сезон, виждайки огромен потенциал в младежа. От ПСЖ реагираха бързо и решително, като според информациите е постигнато устно споразумение за дългосрочен договор до юни 2030 г. В момента парижани са в процес на официално плащане на клаузата, за да завършат трансфера, изпреварвайки силния интерес от гигантите от Висшата лига Челси и Манчестър Сити. А Флик отправи брутален удар към онези, които съветват младежа да напусне още сега.

Ханзи Флик не е доволен от намерението на Фернандес

В интервю за Diario AS Флик заяви: "Ще говоря, когато това вече се е случило, сега не е подходящият момент. Като треньор, моята задача е да давам увереност на играчите си. Опитваш се да вярваш в тях, за да могат да се развиват. Знам също, че има хора около него. Искам да изчакам това да остане в миналото. Ако реши да смени клуба, тогава ще се занимаем с това. Сега не е подходящият момент. В днешната ситуация всички са тук. Ако Дро не е напуснал, няма да отговоря на този въпрос. Но ние сме в света на футбола и понякога се случват неща. Може да не сте съгласни с това, което правят, но те са възрастни хора. Има хора около тях, които могат да ги подтикнат. Но не искам да говоря повече, мисля, че това е достатъчно."

Каталунският клуб, който се надяваше да поднови договора на Дро след навършването на 18 години на 12 януари, сега е изправен пред реалността да загуби един от най-обещаващите си таланти за относително символична сума. Трансферът представлява сериозен удар по философията на Барселона да подготвя играчи от академията за първия отбор и подчертава предизвикателствата, пред които са изправени големите клубове с ниски клаузи за откупуване на млади звезди.

