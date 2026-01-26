Защо България не слуша ЕС за авторските права на филмите? Обяснява Станислав Тодоров (ВИДЕО)

Защо България се оказва единствената страна в Европа, която не плаща за авторски права по отношение на филмовото разпространение от кабелните оператори, така че средствата да достигнат до филмовите дейци? Как се получава този дисонанс и каква е ролята на “Филмаутор” - в “Студио Actualno” поканихме председателя на управителния съвет на дружеството Станислав Тодоров - Роги.

България вече е глобена от Европейския съвет за два милиона евро. Глобени сме за забавяне на транспонирането на директива от 2019 г. на ЕС. Тази директива трябваше да бъде транспонирана в Закона за авторското право. Оправданията от нас бяха КОВИД. Чак в 2023 г. се транспонира тази директива, но глобата дойде и тези два милиона са взети от бюджета на Министерството на културата и са взети от бюджета за кино на България, практически, стана ясно от думите на Тодоров.

Той отбеляза, че кабелните оператори са тези, които не отчисляват права от препредаването. Това е прецедент само в България. Ние не плащаме и на чужди автори, които се излъчват у нас, а ние получаваме средства от чужбина, когато наши филми са излъчвани извън страната, каза още Тодоров.

По думите му “Филмаутор” много настоява Министерството на културата да вкара директивата, това се случи най-накрая: кабелните оператори, които ползват наши филми и не плащат за това нищо, а те взимат такси от всеки един от нас като абонаментна такса. Директивата се прие, но сега сме 2026-а, но няма тарифа, няма ясна дефиниция, не се знае колко да бъде отчислението. Тоест този въпрос не е регулиран, подчерта Станислав Тодоров.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.