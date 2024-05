Китайски електромобили "наводниха" пристанищата в Белгия (СНИМКА)

Свръхкапацитетът на Китай в производството (тъй като се стреми да завладее една четвърт от европейския пазар на електромобили) наводни пристанищата на Антверпен и Зеебрюге.

Сутринта, когато слънцето неочаквано освети лабиринта от магистрали, водещи до този отдалечен ръкав на пристанището на Антверпен, Белгия, огромен товарен кораб на норвежката компания Höegh Autoliners разтовари хиляди коли на един от терминалите на международните автомобилни оператори ( ICO), дъщерно дружество на японската група Nippon Yusen Kaisha.

Заедно с шведско-норвежката компания Wallenius Wilhelmsen, тя е един от основните оператори на сега обединеното пристанище Антверпен-Брюж, най-големият автомобилен терминал в света, през който преминаваше продукцията на около 40 марки. Но това беше преди появата на техните китайски конкуренти. ОЩЕ: Бързото обезценяване на електромобилите - поредна пречка за навлизането им на пазара

🇨🇳🇧🇪 Belgium's ports are drowning under Chinese electric cars: 'Some are parked here for a year or more'



