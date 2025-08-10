Войната в Украйна:

10 август 2025, 15:57 часа 288 прочитания 0 коментара
Президентът разбуни духовете: Кой как му отговори (ОБОБЩЕНИЕ)

Неделята започна с изказване на държавния глава Румен Радев, който отново разбуни духовете в държавата. Като продължение на тревогите на "Продължаваме промяната - Демократична България" той повдигна въпроса за държавните имоти и тяхната евентуална продажба. Нещо, което правителството отрича и до което ще се допита до парламента, стана ясно през седмицата. Думите на президента обаче предизвикаха поредица от ответни реакции както от правителството, така и от отделни политици. 

Накратко за изказването на президента

Президентът заяви рано сутринта в неделя, че правителството на Пеевски се готви да продава държавни имоти, стягат най-големия грабеж.

От казаното от Радев стана ясно, че той е наложил вето върху промените в Закона за държавната собственост. Промените минаха в едно от последните заседания на парламента преди лятната му ваканция - Още: Управляващите сътвориха скандал със законови промени за държавните имоти и екооценките

Правителството нарече изказването злонамерено

От правителствения пресцентър разпространиха позиция на Министерски съвет, в която се подчертава, че основна задача на Програмата е да систематизира държавни имоти с отпаднала необходимост, при управлението на които се акумулират загуби, се посочва в позицията.

"Поради злонамереност и желание за поредна атака срещу коалиционното правителство, Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание да одобри Програмата", се казва в позицията. ОЩЕ: Радев: Правителството на Пеевски се готви да продава държавни имоти, стягат най-големия грабеж

Колко имота са продадени в служебния кабинет на Радев?

След изказването на държавния глава - от ГЕРБ излязоха със статистика за продадените имоти по време на служебните правителства на Румен Радев.

Депутатът от ГЕРБ-СДС и шеф на комисията по отбрана Христо Гаджев изтъкна, че само последното служебно правителство на Радев е продало 124 държавни имота.

"Предходното му служебно правителство - 138. Общо за 12 месеца правителствата на Радев са продали 262 държавни имота. Ако влезна в същото ниво на риторика - коя клиентела е обслужвана тогава?", пита още Гаджев. ОЩЕ: Гаджев отвърна на президента: Последното служебно правителство на Радев е продало 124 държавни имота 

От партията на Пеевски напомниха за "Боташ"

В контекста на обвиненията в грабеж - от партията на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски напомниха на президента за неизгодния за България договор с турската енергийна компания "Боташ", сключен по време на служебния кабинет на Радев.

"Ето това, г-н Радев, е най-големият грабеж след 1990 г.! Грабеж, от който ежедневно обедняват българските граждани за сметка на малцина, които са се „облажили“, както Вие обичате да казвате, и чиито имена можем само да гадаем. Служебните кабинети на разединител Радев ще бъдат запомнени с безвремие, разруха и кражби в особено големи размери", написа депутатът Калин Стоянов в социалната мрежа, обвинявайки президента в популизъм. ОЩЕ: Калин Стоянов на Пеевски: Радев лансира популистки лъжи за "разпродажба" на държавата

Деница Китанова
