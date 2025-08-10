Франция е впрегнала сили срещу огромен горски пожар (ВИДЕО)

Франция продължава битката с пожар, разпространил се на 16 000 хектара в масива Корбиер. Огънят възникна в четвъртък и все още мобилизира 1400 пожарникари, но не се очаква той да бъде овладян преди края на неделя, предупреди началникът на пожарната служба на Од, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. Властите обявиха, че пожарът е локализиран още в събота, но според тях той не е под контрол, поради наличието на "горещи точки".

Властите са разтревожени

Сух, горещ вятър със скорост 50 км/ч и температури около 40ºC: прогнозата за метеорологичните условия за неделя тревожи властите.

Няколко повторни огньове, бързо овладени от 1300 пожарникари, са се случили през последните часове в Од, където властите се опасяват, че пожарите ще се възобновят поради засилването на сухите ветрове и горещата вълна в неделя, според префектурата.

Certains avancent que l’incendie dans l’Aude aurait été planifié, en lien avec des projets de parcs photovoltaïques au sol ayant récemment fait l’objet d’une consultation publique.



Mais pour connaître un peu le sujet, un feu de 16 000 hectares ne rendra pas ces projets plus… pic.twitter.com/gWxxSsPblH — Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) August 7, 2025

„През нощта имахме завръщане на трамонтана. Денят е и сложен, предвид факта, че вероятно ще трябва да преминем към червена степен на тревога за гореща вълна от 16:00 часа, което няма да улесни нещата “, заяви префектът на Од по време на брифинг за пресата. За да се намесят бързо в случай на възникване на пожар, от обяд е въведено „въздушно наблюдение, осигурено от екипаж за десантиране“ , способен да извършва десанти.

Призив към хората

Префектурата призовава туристите и жителите да „избягват всякакви дейности на открито, които биха могли да представляват риск, като например барбекюта“ и да „удвоят бдителността си“ , по думите на префекта. ОЩЕ: Продължава борбата с пожарите край Хасково и в Сакар