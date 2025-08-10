Тарторът на Сектор Г скочи на Мето Томанов: Само великият скаут е непоклатим на поста си!

Тарторът на Сектор Г Иван Велчев скочи на главния скаут на ЦСКА Методи Томанов след поредната издънка на „армейците“ от началото на сезона в Първа лига. Както е известно, снощи „червените“ направиха равенство 0:0 на Националния стадион „Васил Левски“ в София с тима на Черно море в мач от четвъртия кръг на първенството. По този начин българският гранд все още няма победа под ръководството на Душан Керкез.

Иван Велчев не спести критиките си по адрес на Мето Томанов

Кюстендилеца, както всички наричат Велчев, използва социалните мрежи, за да изрази своето недоволство от работата на Методи Томанов. Лидерът на „червените“ фенове заяви, че до момента са „изгорели“ Филип Филипов, Александър Томаш и Пауло Нога, а напът да си заминат са и Душан Керкез и Радослав Златков, за сметка на това главният скаут е непоклатим на своя пост. Велчев също така обвини Томанов, че ЦСКА е изпуснал Михаил Полендаков и Радослав Кирилов, които преминаха съответно в Шефийлд Юнайтед и Левски.

Мнението на Кюстендилеца без редакторска намеса:

„Изгоря Фичо, изгоря Томаш, изгоря Нога на път са да изгорят Керкез и Златков. Само великият скаут от снимката е непоклатим на поста си в ЦСКА. Стои си на завет и никой не го коментира...Предполагам ,че скаутите на Шефилд не разбират колкото него ,та взеха Полендаков, а ние си играем със Санянг. Няма да коментирам , че Ради Кирилов беше свободен...Няма и да коментирам ,че с парите които се дадоха за Сегер най-вероятно щяха да вземат Иван Йорданов“, написа Иван Велчев.

