Уиткоф провалил примирие без отстъпка на земя? Силни сигнали, че Зеленски може да отиде при Тръмп и Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Преди посещението на американския пратеник Стив Уиткоф в Москва Украйна и Русия продължавали да обменят ежедневно проектодокументи, свързани с прекратяване на войната. Един от тях е предвиждал спиране на военните действия по настоящата фронтова линия, без да се признава руски суверенитет над окупираните украински територии. Вписани били и някои взаимни ограничения по отношение на броя на въоръжените сили. Този документ е изключвал членството на Украйна в НАТО, но е оставял отворена възможността за членство в Европейския съюз. Само че преговорите на Уиткоф с диктатора Владимир Путин са провалили тези предложения, пише британското издание The Economist, като твърди, че е научило от свои източници за въпросния документ.

По време на тричасовата среща с руския диктатор американският пратеник предложил реинтеграцията на Русия в световната икономика, включително отмяна на санкции и прекратяване на ограниченията върху търговията с въглеводороди. В замяна Путин предложил да прекрати военните действия, при условие че Украйна доброволно се оттегли до административните граници на Донецка и Луганска област, гласи информацията - поредна капка в морето от спекулации след срещата и преди тази на Путин с Доналд Тръмп на 15 август в Аляска.

Както отбелязват авторите на публикацията, все още не е ясно дали Уиткоф е съгласувал предложенията си с украинците или дори с всички ключови фигури в Белия дом. В администрацията на Тръмп се води постоянна борба между предполагаемата проруска група на Стив Уиткоф и предполагаемата проукраинска група на Кийт Келог - титулярният пратеник за Русия и Украйна. В резултат на това политиката на администрацията по отношение на войната в Украйна се определя не само от военните реалности, но и от "хаоса, невежеството и сблъсъка на егото" в Белия дом, пише още The Economist. Макар че в началото Тръмп се вслушваше повече в проруската група, напоследък се твърди, че той клони към проукраинската. Украински източник казва, че последните американски предложения изглеждат като хибрид между вижданията на двата лагера за ситуацията.

Различните детайли около предложенията на американската страна и на Кремъл, разпространени от западните медии през последните дни, имат нещо общо - продължаващото искане на Путин Въоръжените сили на Украйна да се оттеглят от неокупираните райони на Донецка област — значителна отстъпка от страна на Киев. Приемането на такова искане би принудило Украйна да се откаже от крепостния си пояс — основната укрепена отбранителна линия в Донецка област от 2014 г. насам, и то без гаранция, че боевете няма да се възобновят, продължава да оценява американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Припомнете си какво се твърди, че е поискал руският диктатор и каква е контраофертата на Украйна и Европа:

Европа стои твърдо зад Украйна

"Ако границите могат да бъдат променяни със сила, никоя страна не е в безопасност. Ако нациите могат да бъдат принудени да живеят под диктата на по-голям съсед, никоя страна не е свободна", написа в този контекст външният министър на Естония Маргус Цахкна в X. "Суверенитетът и териториалната цялост са крайъгълните камъни на глобалната стабилност. Няма да възнаграждаваме агресията – нито в Украйна, нито където и да е".

Външният министър на Литва Кестутис Будрис даде подобен отговор като своя балтийски съсед, като написа в X, че "границите, суверенитетът и независимостта на Украйна не подлежат на преговори". "От Луганск до Крим, всеки сантиметър принадлежи на суверенната нация Украйна, която се бори за свободата си", добави той.

В съвместна декларация френският президент Еманюел Макрон, министър-председателят на Италия Джорджа Мелони, германският канцлер Фридрих Мерц, министър-председателят на Полша Доналд Туск, британският премиер Киър Стармър, ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президентът на Финландия Александър Стуб заявиха: "Пътят към мира в Украйна не може да бъде определен без Украйна. Ние оставаме верни на принципа, че международните граници не трябва да се променят със сила. Настоящата линия на контакт трябва да бъде отправната точка за преговорите".

В по-ранна публикация в X Макрон подчерта, че "бъдещето на Украйна не може да бъде решено без украинците, които се борят за свободата и сигурността си вече повече от три години". Той добави, че "европейците също ще бъдат част от решението, тъй като то засяга тяхната сигурност".

Чешкият външен министър Ян Липавски повтори убеждението на страната си, че Русия трябва първо да бъде принудена да седне на масата за преговори чрез икономически натиск. "Путин не победи Украйна за 3 дни, нито за 3 години. Подкрепата за Украйна, санкциите и куражът на Украйна го принудиха да седне на масата за преговори", написа Липавски в X. "Украйна трябва да остане свободна. Държавните граници не могат да се променят чрез натиск и изнудване. Кой става член на ЕС и НАТО, се решава от техните членове, а не от Владимир Путин. Чехия иска мир, но неговата форма трябва винаги да се съгласува преди всичко с Украйна", заключи той.

Припомняме, че представители на САЩ, Украйна и Европа се срещнаха във Великобритания на 9 август, за да координират единен подход преди срещата на Доналд Тръмп с Владимир Путин.

Володимир Зеленски вече публично отказа Украйна да даде своя територия на Русия като част от мирния план, което според The New York Times може да ядоса американския президент. Още в края на юли диктаторът от Кремъл беше на път да "загуби" американския президент Доналд Тръмп - единственият западен лидер, който би могъл да му помогне да постигне целта си в Украйна и да реализира дългогодишната си цел да разруши европейската система за сигурност. Но сега Путин е променил тактиката и вече си е гарантирал идеални условия, пише още The New York Times.

САЩ планират да поканят Зеленски в Аляска за тристранна среща с Тръмп и Путин

Същевременно се появи информация, че Белият дом обмисля да покани Володимир Зеленски на мирни преговори в Аляска на 15 август - в същия ден, в който американският президент Доналд Тръмп и руският диктатор Владимир Путин ще се срещнат. NBC News съобщи на 9 август, позовавайки се на служител на Белия дом и няколко души, запознати с въпроса, че предложението "се обсъжда".

Тръмп обяви на 8 август, че той и Путин ще се срещнат в Аляска, където двете страни ще обсъдят предложението на диктатора за план за прекратяване на огъня, който включва спиране на военните действия в замяна на териториални отстъпки от страна на Киев. Зеленски не е съгласен - той говори за неблагоприятно мирно споразумение в този случай, което в крайна сметка ще доведе до прегрупиране на Русия и ново нахлуване в Украйна.

Служител на Белия дом заяви пред NBC News, че "всички са много обнадеждени, че това ще се случи", като има предвид присъствието на Зеленски в Аляска. Друг висш служител даде различна версия, като заяви пред информационната агенция, че "президентът остава отворен за тристранна среща на върха с двамата лидери. В момента Белият дом се фокусира върху планирането на двустранната среща, поискана от президента Путин". Още един източник от Белия дом заяви пред CBS News, че ситуацията остава неясна и е възможно да Зеленски също да бъде включен.

Тръмп първоначално предложи Зеленски да участва в срещата като предварително условие за мир, но по-късно промени курса си и предложи първо да се проведе среща с Путин, последвана от тристранна среща на върха с участието на президента на Украйна. Последният веч даде знак, че е готов за такъв формат, а Путин заяви, че принципно не се противопоставя на срещата, но добави, че първо трябва да бъдат изпълнени определени "условия".

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Понижение в интензивността на военните действия в Украйна на дневна база отчита Генералният щаб на украинската армия. На 9 август са станали 160 бойни сблъсъка – с три по-малко спрямо предходното денонощие. Руснаците са хвърлили 146 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 24 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 9 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 6157 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 200 снаряда по-малко. Руската армия е използвала 3910 FPV дрона, което е с цели 1180 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-висока е била руската военна активност в Покровското направление – 43 отбити руски пехотни атаки. Още 20 са станали в съседното от юг Новопавловско направление, като и там всички са били отблъснати, твърди украинската армия. В Лиманското направление е имало 22 руски пехотни нападения, 16 – в пограничния район на област Суми на Украйна и Курска област на Русия. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой руски щурмове за деня.

За изминалото денонощие ISW отчита на база на геолокализирани кадри, че само украинците имат напредък на фронта - не и руснаците. Украинските сили наскоро са си върнали селището Кондрашовка, на северния фланг на Купянск, и са напреднали югозападно, твърди тръстът. Руските сили остават да действат малко по на юг, при Радковка и Голубовка, които стоят между Кондрашовка и град Купянск.

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" направи обзор на случващото се на фронта през изминалата седмица, като написа, че руснаците поддържали същото темпо на напредък и че се водят тежки сражения. "Досега няма начин да се пробие отбраната на врага: бойните зони са изолирани от дронове и артилерия", признава той.

"В посока Суми въоръжените сили на Украйна хвърлят най-боеспособните си части в контраатаки срещу Юнаковка, опитвайки се да повторят успеха в Кондратовка, който беше постигнат с висока цена. Вероятно кабинетът на Зеленски разглежда региона Суми като разменна монета в бъдеще, затова изпраща редовни части на клане, вместо да организира отбрана", твърди "Два майора". "Беше съобщено, че предният пост на руските въоръжени сили близо до Вовчанск на вражеския бряг на реката се е разширил (северната част на Харковска област, бел. ред.). В посока Купянск нашите войски се опитват да обкръжат град Купянск и да отрежат снабдяването на вражеската гарнизон в града. В Лиманското направление стана по-интензивно, части на руската армия атакуваха от Торско. В посока Константиновка се работи за достигане на язовир Клебан-Бик. Напредналите части действат в Покровск, северно от съседния Мирногоград, руските въоръжени сили се опитват да прекъснат снабдителните пътища на украинските въоръжени сили. На фронта в Запорожие резервите на украинските въоръжени сили, събрани близо до Степногорск, са под постоянна атака (най-западната част на Запорожка област, бер. ред.). Силите на групата "Днепър" в посока Херсон методично разрушават моста на остров Карантинни (микрорайон Корабел)".

Още: Пет начина, по които войната между Русия и Украйна може да приключи

"Системата за снабдяване на войските остава тежка и тромава. Предните части, логично и разбираемо, зависят от доставките от формированията и районите, което невинаги гарантира бързи доставки на оборудване и дронове", признава руският канал.

Украинският Telegram канал "Офицер+", който е поддържан от лейтенант от ВСУ с позивна "Алекс", обръща внимание на случващото се в Купянското направление. "Ситуацията в Харковска област е трудна, по-специално в посока Купянск, където вражеските диверсионно-разузнавателни групи са възобновили дейността си. Врагът има успешни опити да проникне в града от север, от посока Киндрашовка. Въпреки че такива опити завършват трагично за тях, за съжаление те все още се случват. Има и тъжни моменти в посока Вовчанск, но повече за това по-късно", пише каналът.

"Като цяло, ситуацията на фронта в момента е доста трудна във всички посоки, врагът се опитва да пробие отбраната поне в една област с постоянен натиск, за да направи след това акцентиран пробив и да развие успеха си", допълва "Офицер+".

Война на дронове

В нощта на 9 срещу 10 август (от 23:00 часа на 9 август) руснаците са атакували Украйна с 100 безпилотни летателни апарата. Според предварителни данни, към 08:00 часа тази сутрин, противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила с електронно заглушаване 70 дрона - в северната и източната част на страната, съобщават украинските ВВС. Другите 30 безпилотни машини са поразили 12 локации на предните линии в регионите Днепропетровск, Харков, Суми и Чернигов. Отломки от свалени дронове са паднали на три места.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта системите за противовъздушна отбрана са унищожили и прехванали 121 украински дрона: 29 над територията на Краснодарския край; 15 над анексирания Крим; 13 над територията на Брянска област; 12 над Белгородска област; 9 над Воронежка област (местните власти заявиха, че са свалили около 10 безпилотни летателни апарата през нощта); по 8 над територията на Саратовска област и Ставрополския край; 7 над Калужка област; 6 над Тулска област; 5 над Ростовска област; 4 над Рязанска област; 2 над водите на Азовско море; по 1 над Смоленска, Орловска и Тверска област.

Най-новият руски влекач "Капитан Ушаков" потъна в Санкт Петербург, точно до кея на Балтийската корабостроителница. Той започна да се накланя на десния борд вечерта на 8 август, а опитите да бъде спасен през нощта се оказаха неуспешни, съобщават руските медии. Корабът беше пуснат на вода през 2022 г. в корабостроителницата в Ярославъл.

