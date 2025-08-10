Борислав Михайлов за националите: Отборът ни е крив - не съм сигурен, че Испания ще ни бие леко

Бившият президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов направи любопитен коментар за предстоящия мач на националния отбор срещу европейския шампион Испания. Както е известно, двата тима се изправят един срещу друг на 4 септември в квалификация за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, което ще се проведе през лятото на 2026 година. Михайлов говори пред колегите от „БНТ“ като сподели, че не е сигурен, че „Ла Фурия“ ще ни бие лесно, тъй като отборът ни е „крив“.

Именитият вратар коментира и цената на билетите за мача, който ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“. Според него пропуските не са от най-евтините, но това е нормално с оглед на факта, че у нас гостува шампионът на Европа. Цените за предстоящия двубой са между 60 и 300 лева.

"Имаме своите възможности, можем да се затваря"

„Идва най-добрият отбор в Европа и света, билетите не са от най-евтините, което е нормално. Хората би трябвало да отидат и да подкрепят своя отбор, защото аз не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко. Имаме своите възможности, отборът ни е крив, така да го кажа, можем да се затваряме, зависи как тръгне мачът“.

„Подкрепата на публиката е много важна. Трябва да се даде смисъл на момчетата да намерят себе си. Цялата група е много силна, групата е почти невъзможна. Кратка е, бързо минават квалификациите. Надявам се да се представят добре и да придобият самочувствие. Отборът трябва да расте и да има подкрепата на публиката“, заяви Борислав Михайлов.

