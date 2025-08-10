Мина в морето: Мъж се взриви на плажа край Одеса (ВИДЕО)

Мъж се е взривил на плажа в курортния град Затока, Одеска област. Инцидентът е станал тази неделя, съобщи украинската медия РБК - Украйна, позовавайки се на местното издание „Думская“. На плажа се е чула е експлозия. Причината е взрив на мина, вследствие на което един човек е загинал. Според предварителни данни мината е избухнала на плажа между селата Затока и Каролино-Бугаз. Предполага се, че мината е детонирала в морето, на около 50 метра от брега.

Според местните медии е загинал мъж, който е бил наблизо до мината.

Медиите също така отбелязват, че плажът, където е станала експлозията, не е включен в списъка с открити зони и няма разрешение за престой там, въпреки че градът приема туристи.

Мините в морето край Украйна

Припомняме, че в началото на юни на плаж в Затока, Одеска област, стана експлозия. Според полицията двама души са били взривени от мина и са загинали на място. РБК-Украйна публикува преди това списък с плажове в Одеска област , които са отворени за плувния сезон. Струва си да се добави също, че по време на въздушна тревога, буря (от 2 точки) или откриване на подозрителни предмети, на хората е строго забранено да бъдат близо до морето. ОЩЕ: На румънския бряг на Черно море обезвредиха мина